Fremmed mand løb efter skoledrenge

Politiet modtog anmeldelse onsdag klokken 16.25, og anmelderen oplyste, at drengene var kommet gående på fortovet, da manden pludselig løb hen over vejen imod dem fra fortovet på den modsatte side af vejen.

Drengene løb derfor ind i en SFO for at få hjælp. Fra et vindue kunne drengene se, at manden var stoppet op, hvorefter han gik fra stedet.