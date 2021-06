Se billedserie Frankrigs ældreminister Brigitte Bourguignon var torsdag på besøg på Plejecenter Frydenholm i Holte, hvor hun skulle lade sig inspirere til udarbejdelsen af et nyt fransk lovforslag, som skal fremme ældreplejen i Frankrig. Her ses hun med Rudersdals borgmester, Jens Ive (V). Foto: Rudersdal Kommune

Fransk minister var på inspirationstur på plejecenter

Den franske ældreminister, Brigitte Bourguignon, har været på besøg på Plejecenter Frydenholm i Holte for at for inspiration til ældreplejen i Frankrig.

Rudersdal - 13. juni 2021 kl. 19:46

Plejecenter Frydenholm i Holte dannede torsdag rammen om et fransk ministerbesøg i skikkelse af ældreminister Brigitte Bourguignon, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Ministeren besøgte Danmark for at lade sig inspirere til et nyt lovforslag, som er under udarbejdelse, og som har til hensigt at fremme ældreplejen i Frankrig. Borgmester Jens Ive (V), bød ministeren velkommen og viste rundt på Plejecenter Frydenholm.

Efterfølgende kunne han berette om nogle af de udfordringer, Rudersdal Kommune oplever på ældreområdet, samt hvilken tilgang kommunen har for at løse disse. I centrum for Jens Ives præsentation var blandt andet initiativet »Sammen med borgeren«, som er skabt for at øge kommunens borgerinddragelse i udviklingen af ældreplejen.

Den franske ældreminister har under sit besøg i Danmark mødt flere danske politikere og besøgt ældrefaciliteter, virksomheder og NGO'er. Foto: Rudersdal Kommune

- »Sammen med borgeren« udstikker retningen for det udviklingsarbejde, som skal sikre at vores plejecentre og frem for alt vores dygtige medarbejdere kan imødekomme de mange nye udfordringer på ældreområdet og sikre en balance mellem udgifter og ressourcer i den kommunale drift, siger Jens Ive.

Ministeren har under sit besøg i Danmark fået mulighed for at møde et udvalg af danske politikere, ældrefaciliteter, virksomheder og NGO'er, som alle har relevans for ældreområdet.