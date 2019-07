Francesco Barfoed (tv) har altid spillet klaver. Nu skal han studere musik i New York. Her sidder han sammen klarinettist Jonas Frølund. Pressefoto

Francesco skal studere på eftertragtet universitet i USA

Rudersdal - 31. juli 2019 kl. 15:13 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til september drager 23-årige Francesco Barfoed fra Rudersdal til USA for at tage sin kandidat på The Juilliard School i New York. Han skal studere kammermusik, akkompagnement og repetition. Tidligere har han studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rutgers University. At han nu snart kan kaste sig over studierne på det eftertragtede universitet i New York skyldes lang tids målrettet arbejde, der nu har båret frugt. Han ser frem til personlige udfordringer og store oplevelser.

- Jeg har brugt flere år på at arbejde hen mod optagelsesprøven på The Juilliard School. Derfor var det også en kæmpe forløsning, da jeg blev optaget. Nu ser jeg frem til at lære af fænomenale undervisere og opbygge et internationalt netværk. Derudover vil min fritid også være fyldt med musik. Universitetet er placeret i centrum af New York City. Jeg vil derfor have rig mulighed for at høre verdenskendte musikere spille i The Met, Carnegie Hall, og Lincoln Center, fortæller Francesco Barfoed, der glæder sig til at dyrke sin passion med andre musikere, der har samme ambitioner som ham selv.

- Jeg glæder mig helt vildt til at studere i New York på et af verdens mest eftertragtede universiteter indenfor musik. Jeg har altid spillet klaver og fandt hurtigt ud af, hvilken wow-oplevelse, der kan opstå når man spiller med andre mennesker. Derfor bliver det helt fantastisk at skabe en dagligdag fyldt med samspil med andre ambitiøse musikere, siger han.