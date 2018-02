Frække tyve kom tilbage efter dyr bil

Det var nogle særdeles målrettede tyve, der tirsdag brød ind i en villa på Oksemosen i Holte. Indbruddet skete mellem klokken 07.30 og 16.00, hvor et vindue blev brudt op med et koben. Fra villaen blev stjålet udenlandsk valuta, et kamera, et smykkeskrin, jakker af mærket North Face samt et sæt bilnøgler til en dyr VW Touareg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.