Fra Lokalhistoriens nytårsquiz - Hvad er det på billedet?

En særlig kilde til at forstå lokalhistorien er de (ortografiske) luftfotografier, som vi heldigvis har mange af, og som for de flestes vedkommende er tilgængelige på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Mere lokalt kan man også gå på jagt på Rudersdal Kommunes egen hjemmeside under menupunktet "Kort over Rudersdal Kommune."

Men det er ikke altid let at fortolke et lodret luftfotografi, da landskabet og omgivelserne sjældent opleves i fugleperspektiv. Men daterede luftfotografier kan give et præcist overbliksbillede af et bestemt tidspunkt: hvad var revet ned, hvad var bygget, hvad var planlagt?