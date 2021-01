Én af hovedbygningens fem gavle, med vægt på bindingsværk, symmetri og diskrete dragehoveder på vindskederne. Foto: Axel Bredsdorff, 2021

Fra Lokalhistorien - historien om Skodsborg Station og Kystbanen

Der var mange modstandere, da Kystbanen blev planlagt. Blandt andre var militæret bekymrede for om, banen var for sårbar for beskydning fra Øresund. Læs Axel Bredsdorffs klumme og få hele historien

31. januar 2021
Af Axel Bredsdorff

Da Nordbanen under pomp og pragt i 1864 blev indviet med togforbindelse fra Holte, via Hillerød til Helsingør, var der ikke mange der troede, at endnu en togforbindelse København-Helsingør nogensinde ville komme.

Mange forsøg var gjort, men en lang række problemer var indlysende: befolkningsunderlaget langs kysten var begrænset, der var allerede en nogenlunde velfungerende dampskibsforbindelse, og endelig var det svært at få øje på en godsmængde, der havde transportbehov på strækningen.

I 1880'erne overvejes en slags "sporvogns-hybrid" fra Klampenborg mod nord, men den funktionsuduelige Rigsdag vedtager alligevel en anlægslov, der betyder, at en egentlig jernbane anlægges fra Klampenborg og helt op til Helsingør. De mest ihærdige modstandere var forstvæsenet, der frygtede, at alt for mange træer skulle fældes (!) og militæret, der mente at banen var sårbar for beskydning fra Øresund og direkte inviterede en invaderende fjende ind i hjertet af København. Til gengæld var der mange private grundejere, der forstod, at nu kunne der "spindes guld".

Hvorom alting er, bliver åbningen af "Kyst- og Lystbanen" sat til 15. juli 1897, men så indtræffer katastrofen: Danmarks største togulykke ("Gentofteulykken") 11. juli med 40 dræbte og 140 sårede. Statsbanernes ry og rygte bliver stærkt kompromitteret, og en samlet københavnsk presse nægter at begive sig på den udskudte indbudte "inspektionstur" 1. august 1897. Det bliver vel Danmarkshistoriens fladeste baneindvielse: uden honoratiores, udkommanderede skolebørn, hornmusik og flagportaler. Men næste dag er Kystbanen i nogenlunde regelmæssig drift.

Arkitekten bliver Heinrich Emil Charles Wenck (1851-1936), der allerede i 1891 blev Statsbanernes "Førstearkitekt", i 1894 "Hovedarkitekt" og i 1919 "Overarkitekt". I vores kommune blev det til to stationer og mange statsbanehuse, men ellers står værker som stationsbygningerne Østerport, Klampenborg og Helsingør(s færdiggørelse) som markante monumenter over hans talent.

Arkitekturen er "historicistisk", det vil sige en personlig fortolkning af alverdens stilretninger, men i hans værker med tydelige referencer til nordisk mytologi, forestillingerne om vikingetiden og i forlængelse af nationalromantikken.

Indretningen af de to stationer, Vedbæk og Skodsborg, er meget parallel: En central forhal forbeholdt 3. klasses passagerer, i sidefløjen er venteværelse til 1. og 2. klasse, et lille "Dameværelse" (to toiletter, håndvask og spejle), pissoir og så naturligvis plads til bagage og gods, budstue og mandskabsfaciliteter. 1.salen var forbeholdt stationsforstanderen og dennes familie.

I 1898 får Heinrich Wenck "Eckersberg-medaljen" for Kystbanens stationer, og i dag er bygningerne fredede.

Som bekendt er der ikke mange stationsfunktioner tilbage i de to stationsbygninger, hvilket står i skærende kontrast til de 15-20 mand, der før i tiden var ansat hvert sted. I dag er der private virksomheder i bygningen i Skodsborg og (vist nok) også en del tomme lokaler.