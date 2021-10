Fra Lokalhistorien: Turfører med Den Nordsjællandske Jernbane 1864

I 1864 åbnede "Den Nordsjællandske Jernbane", som vi i daglig tale kalder Nordbanen og "Lille Nord". Med stationer fra København via Hellerup, Gentofte, Jægersborg, Lyngby, Nyholte, Birkerød, Lillerød, Frederiksborg, Fredensborg, Qvistgaard til Helsingør. Der var afgang fra København fire gange i døgnet, og rejsen til Helsingør tog to timer.

"Atter skingrer Damppiben igjennem Luften, og fra Lyngby gaar det videre til Stationen ved Geels Skov, ved Nyholte Kro - som den yngre Slægt trofast kalder den, i anerkjendende Erindring om det gode Frokostbord, som her i Mands Minde vinkede den trætte Reisende, der ingen bedre Anvendelse havde for Frederiksborg-Diligencens halve Times Ophold - ved Røjels Bom, som de gamle endnu kalde den i Glæde over Bommen her, som minder dem om, at de endnu ere i Kjøbenhavns Amt, det eneste, hvor Veiene endnu ikke ere frie for Alle.