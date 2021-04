Fra Lokalhistorien: Teglværkernes historie 1690-1958

I 1793 åbnede Chr. Colbjørnsen et teglværk på forbindelsesvejen mellem Nærum og Wesselsminde, ikke mindst fordi han selv havde brug for teglsten. Men allerede 23 år efter, lukker teglværket, igen fordi ler-forekomsten var gravet væk. "Nærum Teglværk" nåede at blive kendt som Danmarks mest moderne teglværk, men økonomien var ikke god.

To små teglværker blev anlagt i Øverød: Det første (1857-75) lå nord for Øverødvej, øst for Pile Allé, og synes stort i det meget kuperede landskab. Da lergravningen for alvor tog fart, blev Havarthigårdens ejer bedt om at stoppe, da hele Øverødvej var i fare for at forsvinde. Det betød at Havarthigården flyttede sin teglværksproduktion nærmere til gården, og her blev gravet ler og lavet tegl i godt 18 år (1872-1890).