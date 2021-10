Foto: Vi kender ikke udseende af postdiligencen København-Helsingør, men måske har den lignet denne fra 1892. Bemærk ?lastrummet? bagest. (INSP! Arkiv)

Fra Lokalhistorien: Posttyveriet i Rude Skov

I januar blev der begået et røveri i Rude Skov. Her er hele historien.

Rudersdal - 23. oktober 2021

I Helsingørs Avis fra 10. januar 1845 fandt man denne overskrift: "Posttyveri på Routen mellem Kjøbenhavn og Helsingør."

Tyveriet var begået mod en natlig diligence fra København mod Hørsholm, og tilsyneladende var røveriet sket mens postvognen kørte, og meget professionelt, idet der ikke var tydelige tegn på, at der var brugt vold for at komme ind til de medbragte postsække. Der blev fra røveriet fjernet penge og værdigenstande for over 2.000 rigsdaler, heraf halvdelen i form af to kongelwige obligationer, men også pengebreve med over 900 rigsdaler vedlagt. Af mere kuriøse tyvekoster var en pakke med én støvle, en kasse vindruer, en rulle med noder, en hatteæske med hat og mønstre og garn.

Hvad tyvene gik glip af var den månedlige lønningspose til alle arbejdere på Usserød Klædefabrik, for den var ankommet for sent til postkontoret, og kom derfor ikke ned i postsækkene. I stedet blev alle pengene opbevaret af kusken i en taske om livet. Og det var ellers først og fremmest denne pakke, der havde fristet tyvene, som vidste, at den var med postvognen på natfærden fra København.

Der nedsættes straks 11. januar en kommission, som under ledelse af birkedommer ved Hørsholm Birk Christian Holger Ludvig von Haxthausen og birkedommer ved Bregentved og Gisselfeld Peter Munthe Brun. De får til opdrag at opklare postrøveriet og en række andre røverier i området mellem Hørsholm, Birkerød og Holte. Ret hurtigt får de arresteret næsten 20 formodede tyve.

Formodningen er, at røveriets hovedmænd er tidligere staldkarl ved Hørsholm postkontor Johan Carl Mortensen og dennes tidligere kompagnon i stalden Rasmus Jørgensen. Og de tilstår ret hurtigt røveriet.

Carl var på daværende tidspunkt 25 år, havde gode skolekundskaber fra Trørød Skole, var konfirmeret i Søllerød Kirke og i tre omgange ansat i stalden på postkontoret. Han blev en betroet medarbejder, der af og til aflastede postmesteren i at tømme postvognen, ikke mindst fordi postmesteren egentlig ikke brød sig så meget om dette job - han ville hellere passe postgårdens store jordtilliggender. Rasmus var to år ældre end Carl: skovløbersøn, opvokset i Sandbjerg og konfirmeret i Birkerød Kirke, men modsat Carl indledte han hurtigt en kriminel løbebane.

En tredje central person var Nils Larsen (Lønholt), fra Meløse. Herfra fik han ansættelse i præstegården i Skævinge, hvorfra han senere flyttede til et mindre landbrug på Karlebo Overdrev og siden til Hørsholm, hvor han ansættes som tjenestekarl i det lokale postvæsen.

Ved hjælp af et leraftryk af de nødvendige nøgler til lastrummet på diligencen bliver der håndlavet nogle kopier, så man ugenert kan låse bagklappen op og komme ind til sækkene. Torsdag 9. januar er det nymåne, men uheldigvis for tyvene også stjerneklart og meget koldt. Selve røveriet var tiltænkt at ske på nedkørslen fra Geels Bakke, men denne er for trafikeret af fodgængere, så i stedet vælges Hørsholm Kongevej, hvor Carl og Rasmus løber postvognen op ud for Agersø. Mens de følger efter vognen og fixer låsene, kommer en gruppe gående, herunder Rasmus´ bror Anders Jørgensen. Men de vælger at fortsætte og har held til at fjerne to postsække og den store kasse med diverse forsendelser. Et stykke inde i skoven sorterer de kosterne, men flygter da de ser lys i det fjerne, og først vel oppe på Højbjerg i Rude Skovs yderkant, færdiggør de sorteringen og delingen af varerne.

De vandrer sammen til Øverød, hvor Carl tager til (Gl.) Holte, hvor han i forældrenes have graver sin andel ned, mens Rasmus går via Fortunen og Charlottenlund skov. Undervejs graver han også sin andel ned i Søllerød Kirkeskov og andre skovområder. Ved Kildevæld møder han sin kæreste, som han fortæller det hele til. Hun bliver forskrækket, men også så glad. at hun foreslår de fejrer det med en bytur til København!

Sammenholdet i gruppen bag røveriet slår revner, da to af de tre ansvarlige vælger at angive den tredje, for at fjerne mistanken på sig selv, men det gennemskuer politiet hurtigt.

Under retssagen tilstår de andre forhold, og det ender med, at Rasmus Jørgensen dømmes til ti års fæstningsarbejde, mens Carl får syv år. Niels Larsen får fem års forbedringshus. Dertil skulle de erstatte en stor del af de røvede varer plus betale alle sagens omkostninger, hvilket for de to hovedmænd betød, at de hver skulle udrede 220 rigsdaler, hvilket de formodentlig aldrig blev i stand til. Den skødesløse postmester i Hørsholm blev afskediget "i nåde", det vil sige med en klækkelig pension, og med ret til at drive gæstgiveri fra postkontoret og landbrug på postens jord. Postkontoret i Hørsholm blev senere flyttet, men nogle af avisens læsere vil måske kunne huske "Postgården", der både var krostue og hotel?

Tegning: Vi har ikke et billede af postdiligencen mellem Helsingør og København, så vi må nøjes med digteren H. C. Andersens tegning af en tilsvarende fra Aarhus. Bemærk "postladen" bagest til forsendelserne.