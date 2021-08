Skrivergården var i mange år omdrejningspunktet for et rigt kunstnerisk liv i Birkerød. Foto: Axel Bredsdorff

Fra Lokalhistorien: Omkring Skrivergården ved Birkerød Sø

Fra Lokalhistorien er tilbage efter sommerferien og lægger ud med en spændende historie om et sted med et helt særligt kunstnerisk liv.

Rudersdal - 15. august 2021 kl. 11:45 Af Axel Bredsdorff

Alle, der har gået rundt om Birkerød Sø, vil kende den orange firelængede gård "Skrivergården" (med adressen Lindevangsvej 3).

Kommer man fra nord-øst, så har man netop passeret de to "Lindevangsstene," der er af bornholmsk granit, betalt af grosserer Beldring, der var det, vi i dag vil betegne som "gullaschbaron" under Første Verdenskrig, og som boede på Lindevangsgården, lidt længere nede af Lindevangsvej.

Jeg er blevet spurgt om, hvorfor denne orange gård har navnet "Skrivergården?"

Gården hed oprindelig "Blegdammen," fordi gårdejerne her drev "blegeri" på sydskrænterne ned mod Birkerød Sø. Det vil sige, at Birkerøds bys fruer kunne aflevere sengelinned til "vask og blegning" og så få det retur i rengjort og glat stand.

I 1920'erne erhverver en embedsmand fra Københavnshavns Kommune, Hans Ahlmann (1881-1952) "Blegdammen," og han har større ambitioner. Han vil være digter, og omdøber "Blegdammen" til "Skrivergården." Ved siden af sit borgerlige arbejde, skriver han digte, og når at udgive otte digtsamlinger, en roman og adskillige litteraturkritiske værker. I dag huskes han vel især for den meget smukke ikke-religiøse julesang "O, du dejlige grønne træ"(1922).

Hans Ahlmann var gift med Michaela ("Misse") Haslund (1886-1943), datter af kunstmalerne Otto Haslund (1842-1917) og Frederikke Aagaard (1857-1923), og Misse var allerede ved indflytningen en anerkendt skulptør og billedhugger. Og flere forfattere og kunstnere skulle der komme til.

Ahlmann selv er i 1933 flyttet til et nybygget hus (Lindevangsvej 5), han selv havde tegnet, men i "Skrivergården" flytter skuespiller og forfatter Svend Rindom (1884-1960) og frue skuespiller Hertha M. Christophersen (1897-1998!) ind i nordfløjen. Den unge komponist og musikpædagog Jørgen Jersild (1913-2004) flytter ind i 1938, og året efter flytter Per Lange (1901-1991) ind, som én af sin samtids mest feterede lyrikere og kritikere, selv om hans samlede produktion indskrænker sig til tre digtsamlinger og fem essaysamlinger. Jacob Paludan (1896-1975) flytter i 1939 ind i vestfløjen af "Skrivergården." Han er flygtet fra et utåleligt naboskab på Henrik Thomsensvej 2 (Birkerød), hvor han systematisk er blevet chikaneret af en overbo.

"Skrivergården" beskrives af Jacob Paludan, som "et mere gentilt logement end det forrige, med badekar og indendørs wc." Jacob Paludan får udgivet over 75 titler, inden for næsten alle litteraturens genrer og blandt hans hovedværker regnes i dag "Fugle omkring Fyret" (1925) og "Jørgen Stein 1-2" (1932-33).

I 1941 bliver Paludan nabo til forfatteren H.C. Branner (1903-1966), der efter sit gennembrud "Legetøj" (1936), i Birkerød blandt andet færdiggør romanen "Drømmen om en kvinde" (1941), novellesamlingen "To minutters stilhed" (1944) og en lang række andre værker.

I "Skrivergården" boede der i de gyldne år fra 1925-1960 også andre kunstnere: billedhuggere og arkitekter, ja, sågar et par grossererer, ligesom det kunstneriske miljø spredte sig rundt om hele Birkerød Sø. At tale om en etableret "kunstnerkoloni" er nok at drive det for vidt, men at der har foregået et frugtbart samspil mellem de mange kreative mennesker i miljøet er oplagt.

"Skrivergården" erhverves i 1958 af Birkerøds legendariske boghandler Helga Kastoft (1921-2005), der i høj grad også var en aktiv kulturformidler af større europæiske og globale tanker i tiden. Og ejendommen er fortsat rammen for beboelse og er i øvrigt erklæret bevaringsværdig.

Med til historien hører også, at da Jacob Paludan får mulighed for at erhverve en byggegrund tæt på "Skrivergården," får han i 1950 bygget Søbakken 8, med direkte kig ud over Birkerød Sø, og hvor han bor med sin hustru designeren Lykke Vibeke Holck (1910-1975) til sin død. Paludan blev en "institution" omkring Birkerød Sø. Hver formiddag gik han fra hjemmet af Lindevangsvej over til Bistrup Hegn med sin hund, airedal terrieren "Rufus," og når de en halv time senere vendte tilbage, havde "Rufus" altid en cirka 1 meter lang gren fra skoven i munden, og det umage par skridtede værdigt terrænet af, mens vi børn fik lov at klappe den dygtige hund. Træstykket kom i kælderen og tjente som optænding om vinteren...

Tak til Klaus Fisker og Jens Jacob Paludan.