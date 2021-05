Fra Lokalhistorien: Øl fra Holtegaards Fabrik(k)er

Denne gang skriver Fra Lokalhistoriens Axel Bredsdorff om øl, som den blev brygget her på egnen.

Ølbrygning (til eget brug) var i mange hundrede år en naturlig del af arbejdet på en større gård, men i det 17. århundrede begynder større bryggerier at se dagens lys, nu også med videresalg for øje.

Det fordrede dog, at man fik kongeligt privilegium til ølsalg, og der var skrappe restriktioner, så ølsalget ikke udartede til rent værtshusholderi. Denne del af festen var overladt til udvalgte kroer, som også skulle have privilegier fra staten.

Så tidligt som i 1689 har vi kendskab til, at der på (Gl.) Holtegaard blev brygget øl, der solgtes til Søllerød og nabosogne.

Men det var først over 200 år senere, at ølproduktionen for alvor tog fart, da Erhard Ursin Kogsbølle (1833 - 1906), overtog Holtegaard, og i 1886 oprettede Holtegaards Bryggeri, der siden fik firmanavnet "Holtegaards Fabriker" (med ét "k").