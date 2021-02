Den med sirlig fyldepen omhyggeligt førte forhandlingsprotokol, som nu doneres til Rudersdal Museer.

Send til din ven. X Artiklen: Fra Lokalhistorien: Historien om Birkerød Socialfilantropiske Boligselskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Lokalhistorien: Historien om Birkerød Socialfilantropiske Boligselskab

Ved et tilfælde fik Fra Lokalhistoriens Axel Bredsdorff en helt særlig indsigt i det hedengangne "Birkerød Socialfilantropiske Boligselskab"

Rudersdal - 14. februar 2021 kl. 11:43 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen

Ét af de - nok - mindre kendte lokale boligselskaber eksisterede i en kort periode fra 1956 til 1963 under ovenstående navn.

Ved et besynderligt slumpetræf fandt jeg for over ti år siden selskabets beslutningsprotokol på et loppemarked i Alsønderup, og det er denne kilde, jeg især har brugt til denne klumme.

Selskabet blev officielt stiftet 12. november 1956, men allerede 28. februar var selskabets formål blevet drøftet, og der var blevet nedsat et arbejdsudvalg bestående af 12 gode borgere: Fra kommunalbestyrelsen: borgmester Axel Halsteen (K), viceborgmester Kai Jensen (S), Gunnar Sandø (R) og Korfitz Jensen (V), dertil syv repræsentanter for byens forretnings- og foreningsliv og endelig sognepræsten Svend Melbye. Initiativtager og selskabets formand var borgmesteren.

På et møde i arbejdsudvalget 22. marts aftaltes to ting: Dels udformningen af en "pæn tryksag," der kunne husstandsomdeles med en appel om at indbetale frivillige bidrag, og dels en personlig henvendelse til udvalgte borgere, foreninger, virksomheder og faglige organisationer. Til det sidste udnyttede man arbejdsudvalgets 11 menige medlemmers egne netværk, så det var de to arbejdsgivere i udvalget, der tog sig af henvendelsen til arbejdsgiverne, foreningsrepræsentanterne tog sig af foreningerne osv. Og Korfitz Jensen - der boede på Sandbjergvej - tog sig af "Østsognet".

Da udvalget samles igen et halvt år efter, kan formanden konstatere, at der siden sidst er indsamlet i alt 5.063,50 kroner. Og man planlægger fornyede indsamlingsinitiativer. Endelig fastsætter man tidspunkt for stiftende generalforsamling og drøfter vedtægterne: Af beslutningsprotokollen fremgår, at den oprindelige plan var, at man for de indsamlede midler ville opføre "selvstændige boliger," men det har nu vist sig ikke at være lovligt. Så i stedet vedtager man, at der "ydes tilskud til indretning af billige boliger i igangværende socialt boligbyggeri." Og man udser sig allerede to af de 48 lejligheder i Birkebos byggeri på hjørnet Kongevejen/Kajerød Gade ("Afdeling 4").

Den stiftende generalforsamling 12. november 1956 går uden problemer: 16 er mødt op, og man vedtager en bestyrelse, der er identisk med arbejdsudvalget.

Et halvt år senere mødes bestyrelsen igen, og nu er der indsamlet 10.172,65 kroner, og for disse midler er i første omgang "støttet" tre lejligheder (Kajerødgade 6 st.tv, 10 st.th og 18. st.tv) og hertil er der fra Birkerød Boligselskab tilsagn om to lejligheder Kongevejen 69 ("Mio Nido"), men for at få den sidste med, mangler der lige 1.100 kroner, som skaffes kort tid efter. Af disse tal fremgår, at boligselskabets indskud er cirka 2.200 kroner/lejlighed.

Boligselskabet fortsætter med at holde årlige møder i 1957, 1958 og 1959. På mødet 29. maj 1959 oplyses, at Københavns Almennyttige Boligselskab (KAB) vil donere 10.000 kroner til det socialfilantropiske selskab, så der for pengene kan reserveres fire lejligheder i det kommende byggeri "Eskemosepark"/Nørrevang, etape 1 og 2.

Det ser jo lovende ud, men noget går galt: For det første har det lange udsigter med at få opført KABs boliger på grund af indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, så mit gæt er, at de fire lejligheder aldrig blev "socialfilantropiske."

Dernæst viser det sig, at når der gives "private" indskud fra boligselskabet, fritages kommunen for at yde det obligatoriske rentefri indskud på 6 procent af opførelsessummen.

På den måde kommer det socialfilantropiske selskab reelt til at aflaste kommunens økonomi mere end den boligsøgendes. Endelig viser det sig, at de socialfilantropiske lejligheder ikke er omfattet af de "store" selskabers praksis vedrørende istandsættelse ved fraflytning, hvorfor der skal opkræves et særlig bidrag hertil.

Hvorom alting er: efter tre år uden møder indkaldes til to møder, hvor det besluttes at likvidere selskabet og overføre pengene til kommunen, mod, at denne overtager administrationen af de (formodentlig) fem lejligheder. 15. februar 1963 er det slut.

I mange større byer landet over fik "socialfilantropien" bedre vilkår, og mange boligselskaber eksisterer den dag i dag. Selv med samling af Birkerøds "absolutte spidser" var der grænser for næstekærligheden, når de gode tanker kolliderede med en indviklet lovgivning.