Fra Lokalhistorien: Historien bag P.V. Jensen-Klints kilometersten

Jensen-Klint var også meget ivrig fortaler for bevægelsen "Bedre Byggeskik", der fik stor betydning for dansk husbyggeri i 1910-erne og 1920erne. Han havde vundet opgaven med at designe nye vejsten, efter at Danmark i 1907 var gået over til meter-systemet, og de gamle mil derfor forekom svært forståelige. For hver kilometer blev en ens tilhugget granitsten opsat, dog således, at ved hver tiende kilometer fik stenen en større højde (2,3 meter) og blev af og til forsynet med "garder".