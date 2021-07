Illustratiion: Hattefabrikken omgivet af vejene Skodsborg Strandvej og Skodsborgvej ca. 1955 (Søllerødbogen 2005, s. 73)

Fra Lokalhistorien: Hattefabrikken i Skodsborg

Axel Bredsdorff og Fra Lokalhistorien holder sommerferie. I den sidste lokalhistoriske klumme fra denne side side af sommeren, fortæller han om en hedengangen hattefabrik i Skodsborg

Klumme Fra 1913 til 1969 lå Dansk Hattefabrik A/S i Skodsborg, på hjørnegrundene vest for Skodsborg Strandvej og syd for Skodsborgvej - på stedet hvor i dag boligbebyggelsen Skodsborg Strandhave ligger. Med til tider over 250 ansatte er det klart at denne virksomhed satte tydeligt præg på både Skodsborg og Nærum, hvor de fleste arbejdere boede.

Hattefabrikationen startede som en udløber af klædefabrikken Modeweg & Søn A/S i Brede, hvor der fra karte-, spinde og væveprocessen skabtes en mængde affald i form af korte fibre. Det gav ideen til, at man kunne bruge disse affalds-fibre til fremstilling af filt, til hatte.

Denne fabrikation startede i 1890 i Brede, med hovedvægt på fremstilling af sorte bowlerhatte til herrer og - typisk - lysere hatte til damer.

I 1905 udskilles hattefabrikationen fra klædefabrikken, som en selvstændig virksomhed under navnet Dansk Hattefabrik A/S. På daværende tidspunkt en virksomhed med 50 ansatte, herunder en del "større drenge."

Med god vækst i produktionen blev det nødvendigt at finde en større grund til fabrikken, og da Johnsens Klædefabrik i Skodsborg netop lukkede i 1912, overtog hattefabrikken denne ejendom. Ret hurtigt indrettes der - helt som i Brede - et lille minisamfund på hjørnegrunden i Skodsborg: mange fabriksbygninger, villaer til direktør (og senere underdirektør) med haveanlæg, arbejderboliger, marketenderi, forsamlingshus (med keglebane), børneasyl (børnehave), og direktøren fik som en anden patriark oprettet en gensidig syge- og alderdomskasse, mens arbejderne fik foranstaltet oprettelsen af Skodsborg Brugsforening, så dagligvarer kunne købes til en billigere pris end hos den lokale Skodsborg-købmand, der især havde det bedre borgerskab som kunder.

Fabrikkens første år var præget af dårlige og gode år, stigende og faldende produktion, arbejdsfred og strejker, men også en konstant modernisering og automatisering af den ret komplicerede produktionsproces. Hatteproduktion er meget konjunkturfølsomt, fordi konkurrencen fra udlandet spiller en stor rolle, fordi eksportmarkeder konstant skal opdyrkes og fordi økonomien i samfundet direkte påvirker efterspørgslen.

Råvaren til hattene var i begyndelsen alene affaldet fra fåreuldsforarbejdningen, men senere også ren fåreuld. Ulden blev importeret, ligesom den fra 1930'erne introducerede råvare: kanin- og harehår!

Råvarerne kom især fra England. Dette skulle vise sig at blive fatalt under 2. Verdenskrig, hvor Besættelsen satte stop for import af råvarer fra England, og produktionen gik næsten i stå. Så fandt man - helt i Besættelsestidens ånd - på at "opkradse gamle klude" og lave filt af disse, og endelig viste der sig at være marked for "hatte-rensning", hvorved slidte hatte fik et nyt liv. Fabrikken overlevede krigen, også selv om direktør Cohn, der var jøde, i 1943 måtte flygte til Sverige.

I 1946 kommer produktionen i gang igen, og snart er der igen ansat 180 mand på fabrikken. Og de gode tider betød også opførelsen af flere arbejderboliger i Nærum (blandt andre Nærum Hovedgade 17-21). Det fik stor betydning i de få perioder, hvor produktionen var faldende, at arbejderne i de af fabrikken opførte boliger ikke blev opsagt og altså kunne fortsætte med at bo i lejlighederne, og så var de jo også "lige ved hånden," når konjunkturerne blev bedre. Men hvad der ikke var til at forudse var de skiftende beklædningsnormer.

Her nævnes oftest bilens fremkomst som hattens "dræber." Når man ikke længere skulle cykle eller gå gennem byen i al slags vejr, men kunne sidde trygt i sin bil, mente herrerne ikke længere at hatte var nødvendige, og mens damerne holdt lidt længere fast i hattene som en del af påklædningen, så faldt efterspørgslen drastisk i 1960'erne.

Tilbage var et lille marked for spejderhatte, garderhatte, kasketter og hatte til Pjerrot(!), men ved udgangen af 1969 stopper produktionen helt.

Fabrikskomplekset blev overtaget af Søllerød Kommune, der i første omgang udlejede det til mindre håndværks- og industrivirksomheder. I 1979/80 brænder og nedrives alle bygninger og arkitekterne Friis og Moltke kunne realisere deres bebyggelse, tilpasset naboen Skodsborg Sanatorium.

Læs videre i Søllerødbogen 2005, s. 64-102

Klummeskribenten ønsker alle en god sommer og vender tilbage med nye klummer i august.