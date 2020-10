Fra Lokalhistorien: Genforeningsstenen i Birkerøds omskiftelige historie

Inskriptionen i sig selv er usædvanlig i forhold til de øvrige 587 "Genforeningssten," som findes i Danmark, og som alle blev fredet i 2018. Langt de fleste monumenter for Genforeningen er forsynet med en kort tekst, et digt eller et vers, et par slesvigske løver, men i Birkerød valgte man at mindes en dato (15. juni 1920) med romertal, som ellers ikke havde været i brug i umindelige tider.