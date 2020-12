Dette foto viser den tidlige begyndelse på et af lokalområdets helt store erhvervseventyr. Brüel og Kjær i Nærum. Foto: Historisk Arkiv, Rudersdal Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Fra Lokalhistorien: Erhvervseventyret Brüel og Kjær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Lokalhistorien: Erhvervseventyret Brüel og Kjær

Axel Bredsdorffs "Fra Lokalhistorien" handler denne gang om et af lokalområdets helt store erhvervseventyr

Rudersdal - 06. december 2020 kl. 11:46 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen

Det er svært at forestille sig, at dette foto viser den tidlige begyndelse på ét af lokalområdets helt store erhvervseventyr: Fabrikken Brüel og Kjær i Nærum.

Fotoet fra 1949 skæres diagonalt af jernbanen fra Egevang til Nærum Station. Denne strækning blev nedlagt i 1954 i forbindelse med anlæg af "Hørsholm-motorvejen". På det buede vejstykke (Byageren) øst for banen ligger den undseelige Nærum Tegnestiftfabrik, på det lige vejstykke ses fra venstre: Låsefabrikken "Hero" (Linde Allé 19), Nordkilds Kemiske Fabrik (nr. 21) og så Brüel og Kjær (nr. 23).

Nordkilds Fabrikker producerede sæbe, rengøringsmidler og tandpasta, men senere tilbygges en produktion af gulv- og karklude. Direktør Holger Nordkild var borgmester i Søllerød 1974-79.

Brüel og Kjær var den absolut mest succesrige af de her nævne virksomheder. Stifterne var Per Brüel og Viggo Kjær, der begge var jyske mønsterbrydere fra henholdsvis en skovriderfamilie og en landmandsfamilie. Men de blev civilingeniører, Per med speciale i akustik, Viggo i elektronik.

De startede deres virksomhed i et køkken i Valby, flyttede senere til Lyngby for i 1948 at slå sig ned i den på fotoet viste tyske flygtningebarak fra Kløvermarken.

Nu havde firmaet godt 40 ansatte og havde stor succes med at producere kvalitets-mikrofoner, og da disse kunne eksporteres, gav det mulighed for tilskud fra Marshallhjælpen.

Virksomheden ekspanderer gennem de næste 40 år og breder sig ud over hele det centrale erhvervsområde i Nærum. Produkterne omfatter over 200 numre: radiosendere, støjmålere, geigertællere, analyseredskaber til at måle vibrationer og lyd med videre. I 1990 dækker Brüel og Kjær 80 procent af verdensmarkedet indenfor deres produktområder, og der er 2.200 ansatte i Nærum og 1.000 andre steder i verden.

Men verdensmarkedet var i begyndelsen af 1990erne hård ved firmaet. Nye producenter, der producerer billigere, tager over, medarbejderstaben reduceres til 600 i 1992 og firmaet bliver af familierne solgt til først et tysk firma, som senere videresælger det til det engelske The Fairey Group.

Brüel og Kjærs produkter går nu under firmanavnet "B&K Sound and Vibration Measurement", og planen er, at virksomhedens afdeling i Nærum skal flytte til Virum i Teknikerbyen, som dog også er en del af Rudersdal.

Se også: Søllerødbogen 2015.