Fra Lokalhistorien: Drøbelen og andre grænsetilfælde

Axel Bredsdorffs lokalhistoriske klumme handler denne gang om historisk kludder i kommunegrænserne

Af Axel Bredsdorff

Se opmærksomt på dette kortudsnit fra kommunens nordøstlige hjørne:

Som en "drøbel" breder Hørsholm Kommune sig ned i Rudersdal, mellem de to tidligere kommuner Birkerød og Søllerød.

Vejene Fagerparken, Fagerstien og forlængelsen Fagerdalen udgår fra Sandbjergvejs sydside og når ned til Maglemosen, og alle. der bor her, betaler skat i Hørsholm, men ligger midt inde i Rudersdal! Også nord for Sandbjergvej skal man "holde tungen lige i munden" mellem de to kommuner.

Den slags kludder har historiske rødder. Før i tiden var der attraktive græsnings- og tørvegravningsarealer i og omkring Maglemosen, og de omkringliggende gårde (i landsbyerne Holte, Nærum, Trørød, Høsterkøb, Sandbjerg og flere af de udflyttede Hørsholmgårde) erhvervede rettigheder til bestemte matrikler i og omkring mosen, og med tiden blev disse på nytegnede kort benævnt ud fra deres tilknytning til det sogn, hvor den pågældende gård lå.

Midt i Maglemosen havde en gård i Sandbjerg og en anden i Høsterkøb tørvegravningsarealer, og længe blev disse "øer" benævnt "Birkerød Sogn," men denne urimelighed blev matrikuleret korrekt. Men trods forsøg på at gøre forholdene mere enkle her nord og syd for Sandbjergvej i forbindelse med diverse kommunalreformer er det ikke lykkedes at nå til enighed mellem de oprindelig tre, nu to, kommuner.

Men det er slet ikke enestående: Birkerød Station, hvortil Nordbanen nåede i 1864, blev placeret på en lille bakke for at lette lokomotivets start, men området var en del af Luserøds overdrev, tilhørende Blovstrød Sogn. Faktisk havde Blovstrød Sogn i det 19. århundrede jord helt ned til vestsiden af Birkerød Sø. Denne besynderlighed var en detalje sammenlignet med den store del af Isterød (Birkerød Sogn) som indtil 1930erne lå dybt inde i Blovstrød/Allerød, Karlebo og Hørsholm. Alt det blev matrikulært klaret ved, at Birkerød afgav store arealer nord for Isterød og til gængæld overtog Luserøds jorde centralt i byen.

En tredje finurlighed var knyttet i det trekantede areal, der breder sig ud i Vejle Sø, og som sine steder benævnes "Geels Odde". Odden var af uransagelige årsager en del af Lyngby Sogn, hvilket kom som noget af en overraskelse for direktør Carl Soelberg Billenstein, da han 1902 opførte sin pragtvilla ud til Vejle Sø. Som formand for den nystiftede Holte Grundejerforening fik han bragt de to sogneråd så meget på talefod, at Geels Odde blev overdraget til Søllerød Sogn. Nævnes skal det lige, at Billenstein fik 50 år i sin nye villa og blev sognerådsformand i Søllerød 1909-1914, indvalgt for Den borgerlige Fællesliste.

Men den dag i dag kan man undres over den præcise grænsedragning mellem Søllerød og Lyngby midt gennem Virums villaområder.

Indenfor de seneste 10 år er Rudersdal Kommune og Lyngby-Tårbæk Kommune nået til enighed om en enlig ejendom i Virum, hvor haven lå i den ene kommune, huset i den anden! Ejendommen blev knyttet til Lyngby efter ejerens ønske...