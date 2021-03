Illustration: Claus Deleuran: Danmarks Historie Bind 1, Ekstrabladet 1988, s. 43

Fra Lokalhistorien: Bøgebakken, jægerfolket og helt enestående fund

Axel Bredsdorff tager læserne flere tusinde år tilbage i denne udgave af Fra Lokalhistorien

Rudersdal - 28. marts 2021 kl. 11:46 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen

Klimaet efter den sidste istid (kaldet "Weichsel") bliver gradvist varmere og er omkring 6.500 f.v.t. så varmt, at de første mennesker begynder at indvandre til området omkring Maglemosen, som dengang var en fjord med munding til Øresund.

Jægerfolket bosatte sig på holme i fjorden, blandt andet "Bøgeholmen," som siden er blevet til "Bøgebakken," og hvor nu Vedbæk Skole ligger. Perioden kaldes Ertebølletiden (cirka 5.400-4.000 f.v.t.), og der er tale om en kultur med jagt og fiskeri - organiseret i små enheder og med hyppige flytninger fra sted til sted.

Allerede i mellemkrigstiden vidste man fra mange mindre fund af blandt andet flinteredskaber. at området havde været beboet tidligt, men det var først ved byggeriet af Vedbæk Skole, at man fandt store områder med jægerstenalderbegravelser.

På grund af gunstige geologiske forhold er gravene fantastisk velbevarede: En næsten intakt bevaret kvindegrav, stedt til hvile med hovedet liggende på et kronhjortegevir (grav nr. 22), en ung kvinde omkring de 20 år begravet sammen med sin nyfødte søn lagt på en svanevinge (grav nr. 8), den fyrre år gamle jæger med stærkt gigtplagede knogler lagt til hvile med store sten over sine ben for at "rette dem ud" (grav nr. 10).

Kigger man nøjere på Deleurans tegning bemærker man, at hunden er blevet domesticeret, at fjordfiskeri foregår med spyd og ålelyster, at jagt foregår med boomerang og bue og pil, og at jalousi på strandbredden også var opfundet.

Der er også fundet store mængder flinteredskaber og flinteafslag, spor efter ildsteder og boliger, og ved at studere affaldsbunker ved bopladserne har man kunne påvise, at maden blandt andet bestod af rådyr, kronhjort, vildsvin, pelikaner, ørne, edderfugle og fra havet østers, marsvin, fisk og sæler.

I årene efter udgravningerne omkring 1975 blev fundene anset for at være helt enestående i Norden, og Nationalmuseet viste interesse for at overtage dem alle.

Men de blev sikret for lokalområdet på en 99-årig kontrakt, og er pt. udstillet på Gl. Holte Gård, men planerne er, at der skal opføres et nyt tidssvarende museum ud til Henriksholms Allé på et areal tidligere ejet af Forsvarskommandoen.

Der er gennemført fem større udgravninger langs den tidligere fjord, heraf fire på den sydlige "bred" mellem Gøngehusvej og Trørød Skov.

At der findes endnu flere bopladser langs Maglemosens rand er oplagt.

Læs videre i Niels Peter Stilling: "Rudersdal i Danmarkshistorien", bind. 1, 2018. side 13ff samt diverse årgange af Søllerødbogen.