Fra Lokalhistorien: Birkerød før "Industrikvarteret"

På "Hvidegård" og naboparcellen havde fabrikken "RESKA," der producerede reolsystemer slået sig ned, som et varsel for områdets fremtidige status. Direktør var Rudolf Johann Koreska (1907-1987), der tidligere i sin erhvervskarriere havde stået bag RUKO-låsen. Han blev på skammeligste vis fjernet fra sin direktørpost i RUKO og selskabet blev overtaget af De Forenede Vagtselskaber, hvorefter han kastede sig over reolerne. Fabrikken lå i Birkerød 1950-56, hvorefter den flyttede til Gørløse. I 1971 solgte Koreska firmaet, der i dag har produktionen i Munkebo.

Sommerhuset blev sammen med en nabovilla opkøbt i 1970'erne og indgik i "Industrikvarteret". Længere mod øst ses for enden af en indkørsel "Søndervanggård", som Birkerød Kommune erhverver i 1967 fra murermester Erik Andersen og senere reserverer til "store kontorformål." Godt inde i forhandlingerne om at få "Teknikerbyen" til Birkerød, strander forhandlingerne på et ublu kommunalt priskrav. Kommunen havde købt jorden for 31 kr/m2, men foreslår salg til bygherre for 120 kr/m2! Det var nok overbud, for virkeligheden blev at "Teknikerbyen" etablerede sig i Virum i Søllerød Kommune.