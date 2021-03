Birkerød Hovedgade nr. 28 og 24 ca. 1912-13 Foto: Rudersdal Historiske Arkiv. Foto: Picasa

Fra Lokalhistorien: Birkerød Hovedgade cirka 1913

Tag en tidsrejse i Hovedgaden med Fra Lokalhistoriens Axel Bredsdorff

Rudersdal - 13. marts 2021 kl. 11:54 Af Axel Bredsdorff

Velkommen til Birkerød Hovedgade i årene før 1. Verdenskrig.

Den nyopførte ejendom Hovedgade 28 rummede i stueetagen to vigtige lokale butikker: til venstre udsalget fra H. Kahles Cigarfabrik, der reklamerer med både at sælge "En gros" og "En detail". Og så specificeres det på facaden, at de har "Störste - Udvalg af - Cigarer - Tobakker - Cigaretter - Snus og - Skraatobak", og skulle man have lyst til at kontakte butikken, kan man ringe "Telf. 26".

På de to butiksruder står med nydelig skråskrift "Cigarer" og "Cigaretter". På facaden er også en automat til at "trække" cigaretter uden for åbningstid, og et udhængsskab, der skjuler, at tobaksudsalget også har mange andre varer.

Selv om der var mindst tre "cigar-udsalg" i Birkerød, bliver vareudvalget efter 1945 mere bredt, og mange vil huske den blandede kiosk "Røde Lygte", der især solgte aviser, ugeblade, håndbajere og slik.

I mange år var der Jyske Bank i lokalerne, men nu står de tomme.

Den østlige del af bygningen rummede dels en lejlighed og dels én af byens mange slagterforretninger. Slagteren Anker Petersen står i døren med sin hvide kittel og den sorte hat.

Ud over forretningslokalerne på Hovedgaden var der i baggården "slagterhus" og røgeri, og slagterbutikken var én af de mere levedygtige og blev vel først opgivet en gang i 1990'erne.

Slagterbutikken var en kort overgang kebab-udsalg, men i dag er også disse forretningslokaler tomme. Bygningen er flot renoveret, og måske pønser Jyske Bank på at afhænde den?

Førstesalen var Birkerød Telefoncentral (under KTAS: Kjøbenhavns Telefon Aktie Selskab), hvor 35-40 "telefondamer" sørgede for at skabe de rette forbindelser mellem de få, men senere mange, telefonabonnenter.

Et par af de ugifte kvinder vinker til fotografen fra vinduerne, og man kan lige præcis ane det ikke særlig kønne metalstativ på taget, der samlede byens telefontråde.

Telefoncentralen i Hovedgaden lukkede i 1961, hvor et fuldautomatisk anlæg (et "krydsfelt") blev indrettet i den kedelige røde murstensbygning uden vinduer bag det gamle apotek (og Nettos tomme bygning på Teglporten).

Herfra blev al telefoni klaret - praktisk taget - uden menneskelig indgriben, men også dette anlæg stoppede 30 år efter dets ibrugtagen.

Den fine ejendom, der ligger med gavlen mod Hovedgaden er nr. 24, der egentlig var opført af den daværende ejer af Cathrinelyst, men som i de fleste ældre Birkerødborgeres erindring var "Søstrene Thorolds" brodeributik.

Asta, Anna og Olivia Thorold drev fra 1918 frem til 1966 en butik, der både solgte sokker, farvet og renset tøj, men først og fremmest solgte de alle materialer til broderi, syning og kaffeduge.

Huset blev efter en kort periode som "Hasselbalchs Boutique" solgt i 1968 og nedrevet, og erstattet af den nuværende tre-etagers ejendom.

Her var i en menneskealder skobutik (nu brætspilsbutik og "escape room"), mens bageriet er blevet forandret til en kombineret kaffebar og brødudsalg. I den østligste del af bygningen er to tøjbutikker, hvor den yderste ("Lassen") er sat til salg. Oven på er der boliger og liberale erhverv.

I "hullet" mellem nr. 24 og 28 opførte blikkenslager Rasmussen et klassisk murermesterhus med første sal og en tagkvist i 1914. Over stueetagen var der bolig, og i stueetagen havde blikkenslageren butik, men han udlejede også et lille lokale til en guldsmed.

Den blev siden overtaget af "Madsen-dynastiet", der snart erhvervede hele ejendommen, så ejendommens stueetage i dag er optiker, guldsmed, salg af ure og smykker. Dertil kommer den lidt anmassende mellembygning, der binder nr. 28 og 26 sammen. Alt sammen "Madsen" i 3. generation.

Billedet afslører også, at Hovedgaden var uden stenbrolægning, og at alléen ned til Cathrinelyst har været betydelig mere træ-tæt.

Endelig kan man ane Hovedgaden 14 mellem træerne, hvor Birkerød Mælkeforsyning lå frem til 1961, da Kajerød Mejeri overtog denne del af mælkeforsyningen.

Tak til Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Forening og heftet "Huse i Birkerød Hovedgade", 2017