Fra Lokalhistorien - Birkerød Gymnasium fra privatskole til statsskole

Fra Lokalhistoriens Axel Bredsdorff fortæller denne gang om Birkerød Gymnasiums fortid

Rudersdal - 08. maj 2021 kl. 11:41 Af Axel Bredsdorff

Ti år efter at cand.phil. Johan Mantzius var blevet ansat som huslærer hos sognepræsten Erik W. Begtrup (1809-1892) giftede han sig med den velhavende skuespiller Elisabeth Mollerup (1819-1879) og startede en skole med plads til 20 drenge, hvoraf en del var "pensionærer," dvs kostelever.

For hustruens formue erhverves to år efter en grund, hvor den beskedne bygning (nu: "Rektorfløjen") opføres centralt i Birkerød (nu: Johan Mantziusvej 5-7.)

Inden Mantzius dør i 1890 er skolen udvidet med en stor gymnastik/festsal, som ældre birkerøddere vil kende som "Pigernes gymnastiksal" eller "Blå sal" og en tofløjet værkstedbygning med faglokaler til fysik og naturhistorie. Skolen havde da 108 elever fordelt på alle klassetrin, og 71 af eleverne var kostelever, dvs. boede på skolen eller hos skolens lærere og enkelte andre gæstfrie borgere. Pædagogisk var Mantzius projekt ikke at efterligne tidens toneangivende kostskoler (Sorø og Herlufsholm), men at tilbyde drengene et "hjem" præget af tryghed, og hvor "dannelse" kom før "disciplin og militærisk disciplin."

Uden at have formuleret et klart pædagogisk princip, var Mantzius's valgsprog til drengene: "Kæmp for alt hvad du har kært", og han var overbevist om, at alle barnehjerter kunne vindes, omend mange - ikke mindst de lokale birkerøddrenge - kunne være "særdeles træge at bibringe kundskab."

Målgruppen var altså ikke "de bedre familiers kloge børn", men drenge fra familier, hvor faderen var død, drenge fra vanskelligt stillede hjem og så lokale birkerøddrenge, der ikke var forvænte med mange dannelsestilbud. Fra 1886 måtte skolen afholde studentereksamen.

Den private "Birkerød Skole" blev overtaget i 1890 af teologen Johannes Plesner (1857-1922), der fra 1893 til 1905 skaber én stor forandring: piger optages første gang i 1895 (dog ikke som kostelever) på trods af modstand fra drengenes forældre! Men Plesner havde ikke den fornødne kapital til at vedligeholde skolen, så Johan Mantzius's søn Aage Mantzius (1876-1947) blev den nye "ejer" af skolen, men skabte et ledelsesteam med teologen Hans Chr. Engelsen (1871-1969), der var begavet med penge hjemmefra. Den store fløj med klasseværelser, kostværelser på toppen og badefaciliteter i kælderen bygges i 1905 ("1905-fløjen,") Nu blev der plads til alle de "ude-i-byen-boende" kostelever, så denne praksis stoppede. Omkring samme tidspunkt udgjorde pigerne op til 1/3 af alle skolens elever.

Som privat skole kunne og måtte man opkræve betaling: omkring år 1900 fra 8 til 20 kr/mdr - dyrest i de ældste klasser. Kostelevernes forældrene betalte op mod 1000 kr/år/elev, men der var 5-10 "fripladser" til "særligt begavede fra mindrebemidlede hjem". Skolen bidrog - dette til trods - til at skabelsen af en kløft mellem den lokale mellem/overklasses børn (der gik her) og så alle de andre, der måtte tage til takke med det kommunale skoletilbud. Når skolen så tilmed fik tilnavnet "Nordsjællands Athen," har børnene i de fattige teglværksfamilier i Kajerød nok tænkt deres. Og de blev jo heller ikke inviteret til det årlige "Kaffebal", skolens store årlige fest med indmarch, Les Lanciers, kaffe og kagespisning for alle elever og ansatte.

Hvad Johan Mantzius har tænkt om denne udvikling er ikke svært at gætte sig til.

Da økonomien er meget "udfordret" i 1920, vælger man at lade staten overtage Birkerød Skole, at udelukkende have mellemskole og gymnasium, og at udskille underskolen til den netop opførte Birkerød Forberedelsesskole på Kildedalsvej. På trods af H.C. Engelsens uvilje skærper man efter 1920 optagelseskravene fra mellemskole til gymnasium, og dette uddyber skellet mellem de velstående ressourcestærke unge og resten af lokalbefolkningen. Birkerød Statsskole er en realitet.

De næste 100 år skal gøre statsskolen til det Birkerød Gymnasium, vi kender i dag.