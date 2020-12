Foto: Alsang-stævnet i strid blæst på Holte Gymnasium 1/9 1040 (Historisk Arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Fra Lokalhistorien: Alsang og algang i krigsårene 1940-43 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Lokalhistorien: Alsang og algang i krigsårene 1940-43

Axel Bredsdorff ser i sin klumme denne gang tilbage på fænomenet alsang

Rudersdal - 20. december 2020 kl. 11:40 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen

I en tid, hvor der arrangeres "fællessang - hver for sig" i bestræbelserne på at skabe lidt sammenhold i en svær corona-tid, kan det være nyttigt, at se hvorfra inspirationen kommer.

"Alsang" ramte Danmark i den tidlige besættelsestid sommeren 1940 efter inspiration fra Norge og Sverige, hvor man havde praktiseret "Fællessang" i slutningen af 1930erne.

I Danmark var det første stævne i Aalborg 4. juli 1940, og det slet skjulte formål var - gennem sang - at udtrykke nationale følelser. Sangene var hentet fra den nationale sangskat: "Jeg elsker de grønne lunde" (Helms, 1872), "I Danmark er jeg født" (Andersen, 1850), "Jeg er havren" (Aakjær, 1916) og ofte med nationalmelodien som afslutning.

Sangen bredte sig hurtigt til resten af landet og når søndag 18. august til Søllerød, hvor KFUM-spejderne holder "Alsang" i deres "Nyvang Camp" ved Trørød, under ledelse af cand. mag. Gert Ahramczyk og med afsluttende tale af pastor Fr. Frederiksson (fra Island). Af avisomtalen fremgår det, at sangarrangementet kom efter en vinter, altså før Danmark blev besat, med store "samsangstimer" i KFUMs Festsal i København.

I månederne august og september breder fænomenet sig yderligere, med 80.000 deltagere 14. august 1940 i Fælledparken i København, transmitteret i Statsradiofonien. 1. september 1940 skulle det kulminere med alsang i hele Danmark.

I Søllerød indkalder "Skoler og Ungdomsforeninger" til "alsang" på det private Holte Gymnasium klokken 14, og i Birkerød er tilsvarende arrangement ved Jægerhytten. Hvor mange der deltog i arrangement i Birkerød er ikke helt klart, men i Søllerød mener arrangørerne, at der deltog cirka 2.000 "alsangere". Der var fanevagt, og gymnasiets orkester blev ledet af organist Kock. Rektor Schlittskrull bød velkommen og sagde de viise ord: "Efter Mørke følger Lys"..."Vi skal søge Styrke ved Samling om vore Minder og vore Sange". Og pastor Gunnar Sparsø (Søllerød) sluttede sin tale med at udråbe et "Gud bevare Danmark", hvorefter alsangere sang salmen "Kongernes Konge, ene du kan" (Recke, 1848). Alt sammen i følge avisreferatet i ugen efter.

Symbolikken er tydelig: dagen 1. september er årsdagen for Tysklands invasion i Polen, og "Kongernes Konge" er skrevet netop som den Første Slesvigske Krig mod blandt andre Preussen var indledt. Stævnerne vendte sig altså ikke direkte mod den tyske besættelsesmagt (havde de gjort det, var de jo også blevet forbudt), men nøjedes med at fremhæve det særegne danske og de danske værdier og så lade deltagerne selv fortolke teksterne ind i den aktuelle virkelighed.

1. september-arrangementet fik landet over omkring 750.000 deltagere, og var således kulminationen på bevægelsen. Senere 26. september udkom på Chr. 10´s fødselsdag "Kongesangbogen," der husstandsomdeltes i hele landet. Den skulle med sit nøje udvalgte selvcensurerede sangudvalg bruges til alsangsstævner fremover.

Men i takt med at alsangstævnerne fik færre og færre deltagere, startede "Algangsstævnerne", der både bygge på alsangstævnernes nationale fælleskabsånd, men også havde et motionssigte. Der skulle tilbagelægges 10 kilometer på 90 minutter, fx en vandretur fra Birkerød til Farum og hjem igen. Målgruppen var her lidt yngre, og mange venskaber, der måske kunne udnyttes senere i den aktive modstandskamp, kan have været udsprunget af disse fælles naturoplevelser. Efter 29. august 1943 forbydes alle større forsamlinger uanset arrangementets karakter, men da havde disse passive modstandsformer også overlevet sig selv.