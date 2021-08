Foto: Holte Gymnasium 1985, før Nordfløjen er bygget (Historisk Arkiv)

Fra Lokalhistorien: A/S Holte Gymnasium 1914-1996

Da "Aktieselskabet Holte Højere Almenskole" slog dørene op i nybyggede lokaler på Frederikslund Mark (mellem Rønnebærvej og banen), havde institutionen allerede en historie.

Rudersdal - 29. august 2021 kl. 11:46 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen

I 1899 oprettede Henny Ahlgreen-Ussing en "pigeskole" i "Villa Solhjem" (Øverødvej 24) under navnet "Nyholte Privatskole", med fire elever - alle piger. Skolen blev indrettet med gymnastiklokale i kælderen, undervisningslokaler på første sal og embedsbolig til frk. Ussing i stuetagen.Men med et stadigt voksende elevtal skulle det hurtigt vise sig, at det hele blev for småt.

11 år efter sin start var elevtallet 35, og nu også med drenge, og helt naturligt ønskede man at gøre skoletilbuddet færdigt, hvilket fordrede, at skolen fik "eksamensret." Tanken var at lægge sig i slipstrømmen af Nærum Kostskole (på Skodsborgvej). Med sognerådsformanden Carl Billensteins (1860-1952) mellemkomst kom en sådan aftale i stand, og skolen kunne skifte navn til "Nyholte Forberedelses- og Mellemskole" i 1912.

Nu gik det stærkt: elevtallet steg år efter år, nye lejemål i Holteområdet blev indgået, og igen med Billenstein som initiativtager nedsattes et udvalg af gode Holteborgere, der skulle finde en mere permanent løsning. Og denne viste sig at blive den tidligere omtalte opførelse af "A/S Holte Højere Almenskole" - der i dag ligger som den ældste del af skolebyggeriet, vinkelret på Rønnebærvej og med udsigt over de senere gymnastiksale. Udflytningen fra "Villa Solhjem" kunne realiseres i december 1914, med skolebestyrer L. M. Hunø (1876-1951) i spidsen for et optog gennem Holte.

Konstruktionen var ikke helt almindelig, og kommunens engagement i den private skole, var markant fra starten, men skulle med tiden vokse år efter år, helt frem til lukningen i 1996, hvor den ene efter den anden økonomiske håndsrækning til det senere gymnasium blev nødvendigt. I konsekvens heraf kom sognerådet (og senere kommunalbestyrelsen) til i lange perioder at have bestemmende indflydelse på skolens ledelse gennem bestyrelsen, og siddende sognerådsformænd/borgmestre sad for bordenden til møderne.

Efter en tiltrængt tilbygning langs Rønnebærvej i 1930, tager man det store skridt at ansøge om en egentlig gymnasieafdeling på skolen. Tilladelsen gives, og i 1931 kan "Holte Gymnasium" begynde med 13 elever: 8 nysproglige og 5 matematiske, og en lærerstab på 5 universitetsuddannede og rektor Oscar Schlichtkrull (1886-1945) som gymnasiets første rektor af fem.

Sognerådet havde ikke forregnet sig: Gymnasiet kom netop som andelen af unge i kommunen var stigende, og elevtallet vokser med heraf følgende krav om mere plads. Det bliver til den såkaldte "M-fløj" (hvor hovedindgangen til skolen er i dag), der indvies i 1932/33. Igen er det i høj grad Søllerød kommune, der må garantere for lånene og i konsekvens heraf får sognerådet fire pladser i bestyrelsen mens "Aktieselskabet Holte Højere Almenskole" får tre. Efter en reorganisering af driften kan Almen-skolen som begreb nedlægges, og hele skolen får navnet "A/S Holte Gymnasium," der altså tilbyder undervisning i underskole, mellemskole og gymnasium. Skolens pædagogiske linje blev i høj grad præget af kunstneriske ildsjæle blandt lærerne, hvilket betød at musik, teater, kreative og andre kunstneriske fag og discipliner blev vægtet meget højt - en linje som fortsatte til skolens lukning.

Med et samlet elevtal på over 500 elever måtte endnu en tilbygning laves, laboratoriefløjen i 3,5 etage i forlængelse af M-fløjen og observatoriefløjen. Den pædagogiske nyskabelse med faglokaler til alle gymnasiale fag - mod tidligere undervisning i stamklasselokaler - betød, at eleverne fra time til time skulle skifte lokale, og "møde ind" hos deres faglærer, og så i frikvartererne opholde sig udendørs og kun i spisefrikvarteret i de indrettede "gymnasiestuer". Et modigt træk, der viste, at lærerstaben og ledelsen ikke var bange for at gå nye veje.

Efter Besættelsen, der gik ret nådigt hen over gymnasiet, blev Arne Olesen (1904-1969) rektor efter Schlichtkrulls død. En post han beklædte fra 1946 til 1969. I hans rektortid bygges (1960-62) Vestfløjen, vinkelret på banen, med yderligere 14 undervisningslokaler og året efter de tre gymnastiksale, med varmecentral, sløjdlokale og cykelkælder. Og ikke mindst den store idrætsplæne, der betød et farvel til den store plantage, der havde domineret Frederikslund Mark.

1969 blev et skelsættende år: rektor Olsen døde (og blev erstattet af Vagn Haarsted (1924-1997)), opdelingen mellem en hovedskole for 1-7-klasse, en realafdeling og en realklasse erstattes af en grundskole fra 1.-10.klasse, og denne suppleres med en børnehaveklasse, og i erkendelse af at aktierne i skolen aldrig gav udbytte opkøbte Søllerød Kommune løbende disse, og stod ved årsskiftet med næsten 2/3 af aktierne.

"Var det private gymnasium i virkeligheden et skjult kommunalt gymnasium?" har én og anden embedsmand i Undervisningsministeriet nok tænkt.

Den uholdbare situation førte til at gymnasiet blev omdannet til en selvejende institution med bestemmende indflydelse til forældrevalgte, men med borgmesteren som bestyrelsesformand. Målsætningen for gymnasieafdelingen var fortsat at øge de fem spor til otte spor, og denne ambition førte til bygningen af en stor ny festsal (ud mod Rønnebærvej), opstilling af pavilloner med fem lokaler i haven, leje af en ejendom på Kongevejen 55. Byggeriet afsluttes med i 1987 at indvie Nordfløjen, der nødvendiggjorde nedrivningen af rektors bolig.

Det hører med til historiens ironi, at med dette afsluttende byggeri starter nedturen. Elevtallet falder år efter år, og gang på gang må Søllerød Kommune træde til og forstrække den skrantende økonomi, indtil den sidste rektor Anders Kloppenborg (1951-) i 1996 får til opgave at overføre de sidste tre klasser (En 1.g-klasse, to 2.g-klasser) til henholdsvis Gl. Hellerup Gymnasium og N. Zahles Gymnasieskole. På det tidspunkt var alle andre muligheder forsøgt afprøvet: Kommunal overtagelse? Filial af Virum Gymnasium? Amtslig overtagelse?

Søllerød Kommune overtog skolebygningerne og de 262 folkeskoleelever og ansatte, under navnet "Dronninggårdskolen."

Kilde: Palle Schiff, Søllerødbogen 1999