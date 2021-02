Se billedserie Det gik utroligt let, og det gjorde slet ikke ondt, lød det fra 73-årige Dorthe Carstensen fra Vedbæk efter hun fredag eftermiddag havde modtaget sin første Covid-19 vaccine. Den stod praktiserende læge Mikkel Vammen for. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Fotoserie: 96 borgere tog første stik hjem

Fredag eftermiddag og aften summede det ellers lukkede Birkerød Idrætscenter af forventningens glæde. Region Hovedstaden var nemlig i samarbejde med Rudersdal Kommune rykket ind med et mobilt vaccinationscenter.

96 af Rudersdals borgere over 65 år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, blev fredag eftermiddag og aften vaccineret mod Covid-19.

Det skete i Birkerød Idrætscenter, hvor Rudersdals borgmester Jens Ive (V) sammen med formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), og formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), som også er medlem af kommunalbestyrelsen, var mødt op for at overvære de første stik.

Og de tre politikere havde fundet de brede smil frem bag deres mundbind.

- Det er en milepæl og et vendepunkt for mange ældre, som virkelig har glædet sig til at få vaccinen. Nu kan de snart vende utrygheden ryggen og forhåbentligt se ind i en lysere tid med mere socialt samvær og mindre ensomhed, lyder det fra Birgitte Schjerning Povlsen.

Her ses de "gyldne dråber". Foto: Lars Sandager Ramlow

Vil møde mennesker igen Og det kan 73-årige Dorthe Carstensen fra Vedbæk nikke helt med på. Til Frederiksborg Amts Avis sagde hun efter sit stik:

- Det gjorde slet ikke ondt, og jeg er utroligt glad for at få vaccinen her i dag. Jeg tror ikke, at jeg ville kunne klare det, hvis jeg blev smittet med Covid-19. Derudover glæder jeg mig virkelig meget til, at jeg forhåbentligt snart kan møde andre mennesker igen.

Sammen med de 95 øvrige ældre i Birkerød Idrætscenter denne fredag skal hun dog lige have stik nummer to først.

- De ældre, som modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, men ikke er blandt de 96 udvalgte til vaccination her i dag, vil få hjælp til transport til et vaccinecenter. Vi kommer til at lægge en konkret plan for det praktiske omkring vaccinationen, når det bliver vedkommendes tur. Kommunen kan selvfølgelig hjælpe med kørsel, men det vil være en stor hjælp, hvis de pårørende også vil give en hånd med, siger Birgitte Schjerning-Povlsen, der i samme åndedrag lige nævner, at alle plejehjemsbeboere, der har ønsket at blive vaccineret, allerede er blevet det.

Afgørende med samarbejde I Birkerød Idrætscenter mødte Frederiksborg Amts Avis også en glad borgmester, Jens Ive (V):

- Jeg glæder mig over, at vi nu i Rudersdal har fået etableret både lokale test- og vaccinationsfaciliteter i et godt samarbejde med regionen.

Farmakonomerne Karina Vinther og Gry Mørch Nielsen gjorde vaccinerne klar i køkkenet i Birkerød Idrætscenter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmesteren ser gerne flere lokale vaccinationer fremover:

- Når antallet af vacciner til rådighed forhåbentligt snart når et acceptabelt niveau, er det afgørende, at det gode samarbejde fortsætter mellem region og kommune, sådan at der løbende kan etableres lokale vaccinationsmuligheder, der gør det nemmere og mere smidigt for vores borgere at blive vaccineret, lyder det fra borgmesteren.

Formand i godt humør Formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg og medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse, Christoffer Buster Reinhardt (K), istemmer:

- Jeg har i den seneste tid besøgt flere vaccinationscentre, og man bliver i godt humør hver gang. Det er jo fantastisk, hvad videnskaben har formået på ganske kort tid. Selvfølgelig skal vaccinerne være let tilgængelige og så lokale som muligt. Særligt for vores ældre medborgere, som ikke er så mobile, som vi andre. Det er også derfor, at vi i denne uge rykker ud til Birkerød og 19 andre steder og samlet kan vaccinere 2700 ældre medborgere på den måde. Det vil jeg gerne meget mere af, understreger han.

Regionen har dog ikke alle de vacciner, den drømmer om. Leverancerne er ustabile, og de forskellige vacciner skal opbevares forskelligt. Derfor bliver en vis centralisering nødvendig, påpeger sundhedsudvalgsformanden:

Et lille prik, og det første stik mod corona er overstået. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kæmpe logistisk opgave - Det er en kæmpe logistisk opgave at skulle vaccinere så mange, og det skal helst også være effektivt, da vaccinerne ikke kan holde sig længe i optøet tilstand. Derudover kan Moderna-vaccinen eksempelvis kun tåle at blive transporteret på køl én gang. Læg dertil at vi ofte først får de endelige bekræftelser på leverancer med ganske få dages varsel. Og så skal vi næsten vigtigst af alt sikre, at ingen af de dyrebare dråber går til spilde. Derfor er der grænser for, hvor små og lokale vores vaccinationssteder kan blive. Men jeg er rigtig glad for muligheden som her i vores kommune i dag, forklarer Christoffer Buster Reinhardt.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), som også er medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse (tv), ved siden af Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K). De tre politikere ses her med 73-årige Dorthe Carstensen. Foto: Lars Sandager Ramlow