Se billedserie Liselotte Hansen er trist over, at "Det runde toilet" ved Birkerød Hovedgade ofte fremstår uhumsk og ikke vedligeholdt. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Fotos: Kritik af kommune - Det runde toilet er uhumsk

Bag Birkerød Hovedgade ligger et offentligt toilet. Men der mangler håndsprit, sæbe og ofte også toiletpapir. Liselotte Hansen, der arbejder i hovedgaden, undrer sig.

Rudersdal - 10. oktober 2021 kl. 18:34 Af Lars Sandager Ramlow

"Det runde toilet" ved biografen bag Birkerød Hovedgade fremstår uhumsk, og som offentligt toilet, bliver det ikke holdt ordentligt ved lige.

Sådan lyder kritikken fra Liselotte Hansen, der er vokset op i Birkerød, og i de seneste 26 år har arbejdet i forretninger i Birkerød Hovedgade.

- Vi er så heldige i Birkerød, at vi har et fint, offentligt toilet i forbindelse med vores hovedgade. Det er meget benyttet af forældre med små børn, når de er nede og handle. Det bliver brugt af biografgængere og i det hele taget af alt fra unge til ældre. Problemet er bare, at kommunen ikke holder det ordentligt ved lige, lyder det fra Liselotte Hansen.

Ristene på toiletterne er "møget" pænt meget til. Foto: Lars Sandager Ramlow

Hun peger på, at der mangler håndsprit, håndsæbe og ofte også toiletpapir på "Det runde toilet", der både rummer et herre-, et dame, og et handikap-toilet.

- På dametoilettet har håndtørreren ikke virket længe, og døren til handikap-toilettet er så tung, at handikappede meget ofte har svært ved at åbne den. Det er ærgerligt og langt fra hensigtsmæssigt, når vi nu har toilettet, argumenterer Liselotte Hansen.

Ansat har sat en sæbe Da Frederiksborg Amts Avis kigger ind på toiletterne fredag cirka 09.30, er der toiletpapir på alle toiletter, og der er også nogenlunde rent. Dog er et spejl revnet, ristene på toiletterne er kalket til, og på ingen af toiletterne er der håndsprit. Kun på dametoilettet har en af de forretningsansatte sat en håndsæbe ved vasken.

- Toiletterne blev spulet forleden dag, så vandet drev, og et par steder har der været skrevet graffiti. Det er blevet klatmalet over. Jeg synes ikke, at toiletterne fremstår pænt nok, siger Liselotte Hansen.

På væggene er graffitien malet over - sådan da. Foto: Lars Sandager Ramlow

Svar på kritikken Til kritikken siger Mette Carstad, der er ejendomschef i Rudersdal Kommune:

- Lad mig starte med at sige, at vi vil tage ned snarest muligt og kigge på det. Det er sådan, at vi har et rengøringsselskab, der holder toilettet rent. Instruksen til selskabet er, at "Det runde toilet" skal gøres rent en gang hver dag samtidig med, at der fyldes op med håndsæbe og toiletpapir. Håndsprit har vi fravalgt på de offentlige toiletter, lyder det fra Mette Carstad.

Hun understreger, at det altid er et spørgsmål om "balance", hvor meget og hvor ofte et offentligt toilet skal gøres rent:

Et af spejlene på "Det runde toilet" i Birkerød Hovedgade er smadret. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ressourcer på hærværk - Vi bruger faktisk en del ressourcer på at udbedre hærværk og rense for graffiti. "Det runde toilet" er meget benyttet, og det kræver kun, at en tisser ved siden af, så vil det lugte indtil næste rengøring, påpeger ejendomschefen.

Til håndtørreren, der ikke virker på dametoilettet og til udfordringen med den tunge dør til handikap-toilettet siger Mette Carstad:

- Når vi modtager en klage, tjekker vi altid op på tingene. Det vil vi også gøre her. Vi vil tage forbi og kigge på det hele.

Døren til handikap-toilettet er tung. Det er ikke hensigtsmæssigt, påpeger Liselotte Hansen. Foto: Lars Sandager Ramlow