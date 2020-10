Se billedserie Den 73-årige fotograf Peter Kühn-Nielsen har fotograferet hele livet, og hans værker kan nu opleves på en udstilling i hjembyen Birkerød, fordi han er kåret som årets kunstner i Rudersdal. Foto: Allan Nørregaard

Fotograf: Overvældende følelse at blive valgt som årets kunstner

Rudersdal - 23. oktober 2020

Som 13-årige havde den 73-årige selvudlærte fotograf Peter Kühn-Nielsen for første gang et kamera i sine hænder.

- Min far havde, fra han var ung, et gammelt spejlreflekskamera, som han ikke brugte mere, og det fik jeg fat i og lånte, og så gik jeg ellers i gang med at tage billeder, siger Peter Kühn-Nielsen.

For Peter Kühn-Nielsen var der dog ikke tale om »kærlighed ved første blik«, fordi det var et forholdsvis sejt træk at komme i gang med at fotografere.

Ikke desto mindre er han blevet ved i 60 år, og han er i år blevet valgt som årets kunstner i Rudersdal.

- Det var overvældende, at der pludselig kom nogen og sagde, at de havde valgt mig som årets kunstner i Rudersdal. Det er meget spændende, for jeg havde ikke udstillet i mange år, siger Peter Kühn-Nielsen.

For Peter Kühn-Nielsen fungerede kåringen også som et kunstnerisk skub til at gøre noget ved de mange billeder, der lå på hans computer.

- I forbindelse med at blive valgt som årets kunstner blev der jo også sat mig en udstilling i Birkerød Kunstforening i udsigt, og så skulle jeg pludselig i gang med en lang proces, hvor jeg skulle udvælge de rette billeder til den udstilling, fortæller Peter Kühn-Nielsen.

Ifølge fotografen, der er født og opvokset i Birkerød, er det en særlig oplevelse at skulle udstille i sin hjemby.

- Der er jo mange, der ved, at jeg fotograferer, men det at skulle vise det til andre betyder jo, at man skal tænke på billederne på en anden måde. Dels vil man gøre det så godt som muligt, og dels vil man gerne vise noget af det, der optager en selv. Det er noget af det, der er det spændende ved at udstille i sin egen by, siger Peter Kühn-Nielsen.

Det er første gang, at Peter Kühn-Nielsens værker kan opleves i Birkerød Kunstforening, men det er ikke første gang, at udstiller i Birkerød. I 1975 udstillede i således i »Projekt Hus«.

Peter Kühn-Nielsen har desuden udstillet over hele landet, blandt andet på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1977, som var den første forårsudstilling med selvstændig fotografisk censur.

Ligesom det er første gang, at Peter Kühn-Nielsens værker kan opleves i Birkerød Kunstforening, er det også første gang, at en fotograf bliver kåret som årets kunstner i Rudersdal.

Og hvad er det så fotografiet kan som kunstværk, ifølge Peter Kühn-Nielsen?

- Fotografier er i sig selv dobbelttydige, fordi de både fungerer som et vindue til virkeligheden, men de kan også ses som et spejl, hvor fotografen ligesom spejler sig selv, og finder sig selv i motiverne. Man udvælger jo motiver, som fascinerer en, og på den måder siger det også noget om fotografen, siger Peter Kühn-Nielsen.

Der er fernisering i morgen klokken 13.00-15.00 i Birkerød Gl. Præstegård, hvorefter udstillingen kan ses frem til den 22. november.