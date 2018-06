Forurenet jord renses for at sikre drikkevand

Jorden ved Holte Vandværk, der her bliver indviet efter en gennemgribende renovering sidste år, er så forurenet, at Region Hovedstaden er i gang med at oprense den for at sikre fremtidens drikkevand.

Rudersdal - 07. juni 2018 kl. 06:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4000 tons jord ved Holte Vandværk er så kraftigt forurenet med cyanid, tjære og oliestoffer, at Region Hovedstaden nu går i gang med at oprense forureningen for at sikre drikkevandet. Forureningen er ifølge en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden på vej ned til grundvandet, hvor den kan ødelægge det vand, der bruges til drikkevand.

- Forureningen findes indenfor det område, hvor Holte Vandværk oppumper vand til drikkevand. Derfor er det vigtigt, at vi får stoppet forureningen i jorden, så den ikke når at sprede sig til grundvandet og ødelægge drikkevandet. Det skal dog understreges, at drikkevandet ikke er forurenet i dag. Vandværket kontrollerer løbende kvaliteten og forbrugerne kan trygt drikke vandet, fortæller Anna Toft som er projektleder i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling ifølge pressemeddelelsen.

Forureningen stammer fra det tidligere Søllerød Gasværk, der lå på adressen frem til 1963. I forbindelse med gasværkets produktion af bygas opstod en række restprodukter som for eksempel cyanid, tjære og oliestoffer, der har forurenet jorden. Og direkte under arealet ligger det grundvandsdepot, som forsyner Holte Vandværk med drikkevand.

Oprensningen sker ved, at forureningen, der ligger i den øverste del af jorden, graves op og køres til deponering, mens den forurening, som ligger længere nede i jorden fjernes ved hjælp af såkaldt »soil mixing«, hvor den forurenede jord røres rundt med en stor »håndmixer« samtidig med, at der blandes persulfat og cement ned i jorden.

Persulfaten er med til at omdanne forureningen til uskadelige stoffer, mens cementen sørger for at gøre jorden stabil igen efter omrøringen.

Oprensningen blev startet i slutningen af maj og forventes at være færdig i løbet af september i år.