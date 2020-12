Forsøg på indbrud i varebil

Klokken 08.52 blev det anmeldt, at en eller flere ukendte gerningspersoner imellem mandag klokken 15.30 og onsdag klokken 08.45 havde forsøgt at skaffe sig adgang til en varebil, der holdt parkeret på Johan Mantzius Vej i Birkerød, oplyser Nordsjællands Politi.

Der var således lavet huller over og under håndtagene på to af bilens døre, men det var ikke lykkedes at komme ind i køretøjet.