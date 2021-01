Forslag om at rive Hotel Marina ned og bygge nyt skal nu ud til borgerne

Se billedserie Hvis det står til Hotel Marinas ejere, skal den nuværende hotelbygning rives ned. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

otel Marinas ejere har nye, reviderede planer for det ikoniske, men også bedagede, hotel ved Strandvejen. Politikerne kan se store potentialer i planerne, men snart skal borgerne tage stilling til det omfattende nye projekt

Der er måske udsigt til et helt andet og ikonisk Hotel Marina om føje år. Politikerne i Økonomiudvalget og Byplanudvalget er netop blevet præsenteret for et markant nyt projekt for Hotel Marina, hvor det eksisterende Hotel Marina skal rives ned og erstattes af et helt anderledes og større projekt.

Den ikoniske betonbygning i Vedbæk, har set bedre dage, hvor Hotel Marina blandt andet var base for det danske fodboldlandshold, men den skal helt væk nu, hvis det står til ejerne.

Tilbage i marts 2019 fremlagde Hotel Marinas ejere også et projekt, som skulle udvikle og modernisere Hotel Marina. Men det projekt drejede sig om en forhøjelse og en udbygning af den eksisterende betonbygning.

Nu går man mere drastisk til værks. I det nye reviderede projekt for Hotel Marina skal den ikoniske, men bedagede bygning jævnes med jorden, og i dens sted skal der opføres fire bygninger i fem etager. Byggeriet skal placeres vinkelret på kysten og trækkes tilbage, så "der sikres udsigt til vandet fra alle lejligheder og muliggøres en strandpromenade."

Større og anderledes Projektet lægger op til en bebyggelsesprocent på 120 og indeholder et samlet etageareal på cirka 13.680 kvadratmeter. Heraf udgør servicerede lejelejligheder cirka 3.000 kvadratmeter og servicerede ejerlejligheder cirka 7.678 kvadratmeter. Der etableres en mindre erhvervsdel på cirka 3.000 kvadratmeter med et hotel med cirka 40 lejligheder/værelser, café, restaurant og dagligvarebutik på cirka 680 kvadratmeter. Og så lægger projektet op til, at parkeringen skal under jorden.

I det hele taget er der tale om et ganske markant anderledes og større byggeri - både i forhold til det eksisterende, men også i forhold til det, som lokalplanen lægger op til.

Der er faktisk tale om "det største greb i Vedbækområdet siden havnen blev udvidet," konstaterer borgmester Jens Ive (V) om planerne, som han netop har drøftet med resten af Økonomiudvalget.

Han og resten af et enigt udvalg ser meget gerne, at der bliver arbejdet videre med planerne, blandt andet fordi, at "en revitalisering af ejendommen er ønskelig."

Stærkt og visionært Borgmesteren lægger heller ikke skjul på, at han synes, projektet, indeholder store potentialer:

"Vi synes, det er visionært, og det er et enigt økonomiudvalg, der sender det ud i en borgerproces. Det er ikke det samme som at sige, at vi er enige i alle detaljerne, men vi synes grundlæggende, at det er et stærkt og visionært projekt, der kan tilbyde Vedbæk rigtig meget fornyelse," siger Jens Ive og fortsætter:

"Jeg tror alle er enige om, at den bygningsmasse og det udtryk, der ligger der i dag, ikke beriger Vedbæk By på nogen måde. Det er et træt, nedslidt betonbyggeri, som trækker området ned i stedet for at løfte det," siger han.

Han er specielt begejstret for, at projektet lægger op til en større gennemsigtighed. Den eksisterende bygning ligger nord/syd og blokerer for både morgen- og aftensol, mens det nye projekt lægger op til, at man vender bygningerne rundt, så de i stedet vender øst/vest. Det vil kunne gøre en stor forskel for hele ejendommens udtryk, mener Jens Ive:

"Det vil sige, at du kan stå i havnen og kigge igennem ud i Vedbækområdet. Eller du kan fra villaområdet vest for byggeriet lige pludselig få mulighed for at se lys og luft igennem i retningen af Øresund," siger han, som også glæder sig over, udsigten til, at parkering skal foregå underjordisk.

Planerne for fremtidens Hotel Marina er også blevet diskuteret i Byplanudvalget.

"Det er et spændende projekt, og det er jo meget anderledes end det projekt, som blev præsenteret i marts '19, som var en ekstra etage og en udbygning af det eksisterende. Det forslag, der ligger nu, går på at rive det gamle ned og bygge helt nyt, og der er en masse gode ting i det. Det giver de bagvedliggende huse mulighed for lidt luft og lidt udsyn. Parkeringen bliver underjordisk, og det giver mulighed for at friholde arealet på havsiden," forklarer udvalgsformand Anne Christiansen (L), som også sidder i økonomiudvalget.

Borgerne skal på banen Begge udvalg ser altså positivt på planerne og udsigten til et helt nyt og markant arkitektonisk Hotel Marina-projekt, som jo altså også i høj grad er et boligprojekt.

Men før man fortsætter forhandlingerne i forhold til et projekts endelige udformning, skal borgerne på banen.

"Det her er noget, der kommer til at betyde rigtig meget for Vedbæks udtryk. Derfor er det virkelig noget, hvor borgerne skal på banen," siger Anne Christiansen.

Samme holdning har borgmesteren.

"Vi har ikke lagt os fast på, hvordan borgerinddaragelsen skal foregå, men det er hele Vedbækområdet, vi skal have inddraget og have en dialog med. Det bliver jo et stort byggeprojekt, og det er klart, at for eksempel de borgere, som bor lige op til byggepladsen måske ikke synes, det er særlig attraktivt. Det har jeg stor respekt for," siger han, og fortsætter:

"Det her projekt er det største greb i Vedbækområdet, siden havnen blev udvidet. Da vi gjorde det, var der også en tilslutning, men bestemt ikke enighed. Der var også mange kritiske røster, men jeg tror ikke, der er nogen, som ville vende sig mod den udvidelse, der ligger i dag. Vi vil ikke kunne overbevise alle, for der er jo nogen, der vil være markant generet af byggeriet, mens det står på, men vi skal jo kigge på det her med "lange briller." Det der bliver lavet nu rækker jo både 30, 40 og 50 år ud i fremtiden. Men i første omgang skal vi have kommunikeret projektet til borgerne," siger Jens Ive, som regner med, at borgerprocessen kan gå i gang i marts eller april.

Hvornår og hvordan, det skal foregå, afhænger selvfølgelig også af udviklingen i coronasituationen.