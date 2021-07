Se billedserie Efterspørgslen på nye biler er så stor i øjeblikket, at det er svært for nogle af bilproducenterne at følge med. Derfor er man nødt til at slå koldt vand i blodet et øjeblik, hvis man er på udkig efter ny bil, siger Charley Schibsbye, der er salgschef hos Bjarne Nielsen i Birkerød. Pressefoto

Forsinkelser på nye biler sender brugtbilspriserne på himmelflugt

En global mangel på mikrochips og stål skaber forsinkelser på leveringen af nye biler, og det mærker man hos bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød, hvor man forudser, at nyere brugte biler nu bliver ekstra attraktive.

08. juli 2021

Ovenpå en presset corona-periode er danskerne igen kommet i købehumør, når det drejer sig om biler. I maj blev der således hos bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød solgt 37,5 procent flere biler end i samme periode sidste år, oplyser bilhuset i en pressemeddelelse.

Nu er der så opstået en global mangel på de mikrochips, som i dag er en essentiel komponent i også biler, og derfor bliver der produceret langt færre biler end planlagt. Hos Bjarne Nielsen i Birkerød oplever man, at flere bilproducenter har nedskaleret eller indstillet produktionen midlertidigt i adskillige måneder.

- Efterspørgslen på nye biler er så stor i øjeblikket, at det er svært for nogle af bilproducenterne at følge med. Derfor er man nødt til at slå koldt vand i blodet et øjeblik, hvis man er på udkig efter ny bil, siger Charley Schibsbye, der er salgschef hos Bjarne Nielsen i Birkerød ifølge pressemeddelelsen.

Hos bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød forudser man, at den globale mangel på mikrochips vil drive priserne på brugte biler i vejret. Pressefoto

Også hos Danmarks største markedsplads for brugtbilshandel, Bilbasen, mærker man, hvordan kombinationen af den omfattende chipmangel og corona stadig præger markedet. I løbet af det seneste halve år er udbuddet af biler, der er under fire år gamle, nemlig faldet med 20 procent fra cirka 70.000 til 56.000 på Bilbasen.

- Vi har set et faldende udbud af nyere brugte biler siden sidste forår, da coronaen kom, men nu, hvor der leveres færre ny biler, bliver den tendens forstærket markant. Tilstrømningen til brugtbilmarkedet er bremset op, og vi regner først med, at markedet er normaliseret i 2024, siger Jan Lang, der er kommunikationschef hos Bilbasen.

Ikke kun hos Bilbasen mærkes det, at udbuddet af nye biler ikke matcher kundernes efterspørgsel. Samme udvikling mærkes også hos Nielsen Car Group, der driver bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød, hvor tendensen på det pressede brugtbilsmarked især sender prisen på nyere brugte biler på himmelflugt. Det vurderes tilmed, at de kun bliver endnu mere attraktive i den nærmeste fremtid.

- Efterspørgslen på nyere brugtbiler var i forvejen stigende, og nu kommer alle de bilkøbere, der har planlagt at købe en ny bil i den kommende tid, til at skulle vente længere end normalt. Det vil få endnu flere til at købe brugt og skabe yderligere rift om især de nyere brugtbiler, som vi har mulighed for at levere med det samme. Af samme årsag er det som bilkøber fornuftigt at være ude i ekstra god tid, siger Bjarne Nielsen.

En global mangel på mikrochips er årsagen til, at der i øjeblikket bliver produceret langt færre biler end planlagt. Pressefoto

Under coronaens første bølge nedskalerede mange bilproducenter produktionen markant, som modsvar til et mere forsigtigt bilkøbermarked. Efter et halvt år var efterspørgslen på nye biler dog allerede tilbage på normalt niveau, men blandt andet på grund af den globale mikrochipmangel, kan udbuddet nu ikke længere følge med.

I sidste ende kan den haltende bilproduktion dog også gøre, at bilkøberne kan nøjes med en lidt mindre udskrivning end planlagt.

- Det er selvfølgelig en uheldig situation, ikke mindst for de kunder, der har glædet sig til en ny bil. Situationen betyder dog også, at bilen hjemme i garagen er steget i værdi, og dermed har tabt mindre i værdi end normalt. På den måde ser vi, at prisforskellen mellem kundernes nuværende biler, og dem de bytter til, er blevet mindre. Effekten er størst på de næsten nye biler - også kaldet demobiler - der i høj grad prissættes efter nybilspriserne, og dermed er nogenlunde konstante, siger Bjarne Nielsen.

Hos Nielsen Car Group vurderer man, at priserne på især nyere brugtbiler vil blive drevet væsentligt i vejret i løbet af de kommende måneder. Pressefoto

Hos Nielsen Car Group forventer man ikke, at billedet vil ændre sig før sidst på året. Derfor fokuserer man i den kommende tid også ekstra på de brugte biler.

- Konkret har vi iværksat et udsalg på demobiler. Det plejer vi først at have i november, men har flyttet det i år, da vi mærker efterspørgslen fra kunderne. En demobil vil give mange følelsen af ny bil, men til en lidt bedre pris end normalt, og så er det samtidig noget, vi kan levere nu, så kunderne er klar til sommeren, siger Bjarne Nielsen.