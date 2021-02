Fornem hæder til "Danmarks Brobygger" - Klaus H. Ostenfeld fra Birkerød

"Aarhus Universitet står over for en stor udvikling inden for ingeniørområdet, så jeg tænkte, at nu måske var et godt tidspunkt at komme af med al den viden, jeg nu engang bærer rundt på. Det kan godt være, at jeg er pensionist, men hvis jeg kan bidrage til at få nogle helstøbte ingeniører ud fra vores universiteter, så vil jeg gerne det," siger han til Aarhus Universitets egen journalist.