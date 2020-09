Karen-Anke Tørring er Søllerødlistens formandskandidat til Søllerød Menighedsråd, og hun mener, at rådets vigtigste opgave er at få bragt kirkegårdstaksterne ned. Foto: Karen Schousboe

Formandskandidat: Den vigtigste opgave er at få kirkegårdstaksterne ned

Rudersdal - 15. september 2020 kl. 19:36 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid, hvor debatten om kirkegårdstaksterne raser, er det måske mere relevant end nogensinde før, at være opmærksom på, at der i tirsdag aften er valg til landets menighedsråd.

Og for Karen-Anke Tørring, der stiller op for Søllerødlisten som kandidat til at blive ny formand for menighedsrådet i Søllerød er der ikke nogen tvivl om, at arbejdet med at få kirkegårdstaksterne ned er den vigtigste opgave.

- Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi kan gøre ved taksterne, men der sker jo i hvert fald ikke noget, hvis ikke man prøver at ændre det, siger 72-årige Karen-Anke Tørring, der blandt andet har en fortid som dommer i Østre Landsret.

Formandskandidaten er ikke i tvivl om, hvad der skal ske med kirkegårdstaksterne.

- Taksterne skal sættes ned, og problemet er selvfølgelig, at vi er en del af et provsti, der dækker Rudersdal Kommune, som driver kirkegårdene. Men det, der kan undre, er, at i Hørsholm kan man godt drive en kirkegård privat og få det til at fungere, men i Søllerød koster det 50.000 kroner at få et gravsted. Det kan jo ikke være rigtigt, lyder det fra Karen-Anke Tørring.

Hun frygter, at de høje priser betyder, at borgerne ikke længere vil købe og forlænge gravsteder, og at man derfor mister en vigtig del af kulturarven.

- Når gravstederne skal fornys, skal arvingerne også punge ud med helt urimeligt høje beløb, og det er altså de færreste arvinger, der har råd eller lyst til at betale den slags penge. Taksterne skal ned, så vi kan bevare vores kultur, for ellers uddør en væsentlig del af vores kulturhistorie, siger Karen-Anke Tørring.

Karen-Anke Tørring mener, at man med det nuværende prisniveau ender i en ond spiral.

- Det, der sker, når det er så dyrt, er, at folk lader være med at forny gravstederne. Men det koster stadig et grundbeløb at drive kirkegårdene, og jo færre, der er til at betale, jo dyrere bliver det, og så kommer man ind i en ond spiral, indtil der stort set ikke er flere gravsteder på kirkegårdene. Så det vigtigste er i første omgang at få standset den spiral, siger Karen-Anke Tørring.

Karen-Anke Tørring er opmærksom på, at kirkegårdsdriften er en forholdsvis tung administrativ opgave.

- Det er jo fuldstændig rigtigt, at det er en væsentlig opgave, men derfra til at sige, at vi ikke vil gøre noget ved det, er jo ikke det samme. Man skal aldrig lade sig skræmme af, at noget er besværligt, for du får aldrig lavet noget om, hvis du giver op, fordi det er svært, siger Karen-Anke Tørring.

Hun fortsætter: - Man kan jo få rejst en debat, så vi ikke ender med, at kirkegårdene ender som rene parker. For mig at se er det ikke attraktivt, at Søllerød Kirkegård bliver et rekreativt område, som man drømmer om i kommunen. Vi har allerede masser af rekreative områder i den her kommune. Vi skal have nogle steder, hvor der er plads til ro og omtanke og til at kunne mindes sine kære afdøde.

Privat er Karen-Anke Tørring gift med Jørgen Peter Bærentsen og mor til Jakob.

Derudover fylder det frivillige sociale arbejde for Karen-Anke Tørring, der er særligt optaget af vilkårene for udsatte børn og deres familier, og som ung jurist arbejdede hun blandt andet som rådgiver i det, der i dag hedder Københavns Retshjælp.

Nu er hun så klar til også at gøre en forskel for menighedsrådet i Søllerød.

- Jeg stiller selvfølgelig op, fordi jeg tror, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg rent faktisk kan gøre en forskel, for rådet er kørt fast i en rille, så der er blevet brugt frygtelig meget tid på formalia, og der har i lang tid ikke været nogen form for fremdrift. Vi skal igen have placeret kirken som fokus for vores kulturelle liv, og vi skal have samlet vores lille samfund i god ro og orden, lyder det fra Karen-Anke Tørring.