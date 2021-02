Formanden for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard (K) vil have flere medarbejdere på gaden. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Formand og konservativ: Flere skal på gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand og konservativ: Flere skal på gaden

Rudersdal Kommune mangler ressourcer i kampen mod utryghed i Birkerød, lyder det fra Konservatives formand i Ung i Rudersdal, som indkalder politi og gadeteamet til ekstraordinært møde

Rudersdal - 19. februar 2021 kl. 11:43 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Læsning af politiets døgnrapport og mange snakke med forældre i hele kommunen viser, at der er problemer med utryghed og uro, og derfor skal flere medarbejdere på gaden. Det siger formand for Ung i Rudersdal og kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Kjærsgaard (K) til Rudersdal Avis.

"Vi vil gerne gøre mere med de ressourcer, vi har i dag. Jeg har bedt ledelsen af Ung i Rudersdal om at få flere medarbejdere på gaden. Det er nødvendigt at flytte ressourcer fra skrivebordet til gadeteams. Det er den eneste måde, vi kan få de unge i tale og få snakket med dem om, hvad de gør, og få dem til at lave andre ting, end det de gør i dag," siger han.

Formanden indkalder også til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af marts, fortæller han.

"Vi har brug for at se hinanden i øjnene, så jeg ser frem til, at politiet og gadeteamet sammen med os i bestyrelsen får en dialog om, hvad vi mere kan gøre nu og her," siger han.

Drengestreger skal ikke ende i kriminalitet Jakob Kjærsgaard vil på mødet foreslå, at Ung i Rudersdal kontakter skolerne for at få gang i forældremøder og møder med eleverne.

"Vi skal helt ud til de unge, blandt andet for at aflive eventuelle myter om, at alle unge er del af det her. Ung i Rudersdal er allerede aktiv på skolerne, men vi kan godt gøre mere," siger han og erkender, at problemerne ikke løses her og nu:

"På længere sigt vil Konservative gerne være med til at se på at få etableret et par steder, hvor de unge kan komme om aftenen. Vi har i dag tre fantastiske lokationer, og i teorien er der steder for denne aldersgruppe. Men jeg er helt med på at se, om det kan gøres anderledes. Vi kan jo se, at den nuværende model ikke løser udfordringerne med den gruppe af unge, som skaber utryghed og uro i Birkerød. Vi skal jo forebygge, så drengestreger ikke ender i kriminalitet."

- Har området ressourcer nok til at løfte opgaven tilstrækkeligt?

"Nej, det syntes jeg ikke, vi har i dag, så lige nu og her handler det om at gøre det vi kan: Flere medarbejdere på gaden," siger formanden for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard.