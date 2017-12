Se billedserie Jesper Tvermoes, der er formand for Birkerød Tennisklub, er nomineret til Kulturministerens Idrætspris 2017. Foto: Allan Nørregaard

Formand konkurrerer med verdensmester og landshold

Rudersdal - 05. december 2017 kl. 10:11 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad har verdensmesteren i badminton Viktor Axelsen, kvindelandsholdet i fodbold, som i sommer vandt EM-sølv, og formanden for Birkerød Tennisklub, Jesper Tvermoes, til fælles? I hvert fald én ting, og det er, at de alle er nomineret til Kulturministerens Idrætspris 2017, som uddeles ved en reception mandag den 11 december. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

I indstillingen, som DGI står bag, står der blandt andet, at Jesper Tvermoes »er en sand ildsjæl«, ligesom hans engagement i initiativet flygtningetennis, som Jesper Tvermoes startede i 2015, nævnes.

»Tvermoes har siden 2015 arbejdet med at integrere flygtninge i det danske foreningsliv. Sammen med 10-12 andre frivillige underviser Jesper hver lørdag flygtninge i tennis. Det startede med to spillere og nu træner mere end 40 flygtninge tennis, mens de lærer dansk og etablerer et netværk i Danmark«, står der i indstillingen.

Hovedpersonen selv er »glad og stolt« over nomineringen.

- For en måneds tid siden fik jeg en telefonopringning fra DGI, som varslede mig om, at jeg ville blive nomineret til prisen, og så tænkte jeg, at det var da pænt af dem. Jeg er rørt og stolt, og da jeg så de andre nominerede, blev jeg særlig stolt og glad, siger Jesper Tvermoes.

Og hvorfor så lige tennis for flygtninge?

- Jeg har altid syntes, at vi ikke behandlede vores flygtninge så godt, som vi burde. Der er ikke mange ting, der kan få mig op i det røde felt, men den dårlige behandling kan, siger Jesper Tvermoes, der lader til at have talt sig varm over den kop kaffe og friske croissant, der er placeret foran ham på bordet i tennisklubben, hvor vi mødes.

Han rykker lidt frem i stolen og fortsætter:

- Mennesker kommer her til landet med risiko for liv og lemmer, og det kaster man sig ikke ud i, hvis ikke der er noget rivende galt der, hvor man er. Når de så kommer til et land som vores, hvor vi har så mange ressourcer - både mentalt og økonomisk - som vi har, så har vi en pligt til at hjælpe de mennesker. Man kan diskutere, hvor mange flygtninge vi skal tage og så videre, men når de er kommet hertil, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, og sørge for, at de får en god oplevelse af at være i Danmark.

Vinderen af prisen modtager 100.000 kroner, og de nominerede er:

n Maja Alm (orienteringsløber) n Viktor Axelsen (badmintonspiller)

n Dansk Sejlunion n Efterskoleholdet 2017 ved chefkoreograf Lars Bak Larsen

n Jesper Tvermoes (formand Birkerød Tennisklub)

n Ilknur Kekec (ungdomsformand HTI Fodbold)

n Dansk Arbejderidrætsforbund for Idræt for Sindet

n Kvindelandsholdet i fodbold for EM-sølv

n Ulla Strøm Nordenhof (arbejdsmiljøkonsulent)

n Musholm - Ferie, Sport, Konference

n Jens Bangsbo (professor)

n Jon Bjarke Rasmussen (ph.d.-studerende) og Caroline Michaela Nervil Kistorp (overlæge og klinisk forskningslektor)