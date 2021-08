Se billedserie Formanden for Birkerød Kunstforening, Nils Bjervig, modtager årets Kulturpris fra Rudersdal Kommune. Og selvom der er tale om en personlig glæde for formanden, er han ikke sen til at italesætte prisen som en anerkendelse af hele kunstforeningens arbejde. Foto: Lars Sandager Ramlow

Formand hædres for indsatsen for kulturen og giver æren til holdet

Nils Bjervig, der er formand for Birkerød Kunstforening, modtager årets kulturpris. Formanden giver æren til hele foreningen bestående af frivillige kræfter.

Rudersdal - 28. august 2021

Rudersdal Kommune har netop fundet modtageren af årets Kulturpris, der går til en forening eller en person, som har ydet en særlig indsats i kommunen inden for det frivillige kulturarbejde.

I år hædres Nils Bjervig, der er formand for Birkerød Kunstforening, og i begrundelsen lyder det blandt andet, at Nils Bjervig er en »meget entusiastisk formand, der i samarbejde med bestyrelsen forstår at sammensætte et program, der er helt centralt for borgernes mulighed for at opleve kvalitetskunst i Rudersdal«.

En pris til hele foreningen Selv skynder formanden sig at give æren til hele holdet.

- Jeg ser det ikke primært som en anerkendelse af mig personligt men som en anerkendelse af kunstforenings arbejde. Et arbejde, som jeg synes er utrolig vigtigt især i lyset af den stilhed, der har været under corona, siger Nils Bjervig.

Hårdt presset medgiver formanden, at der - naturligvis - også er tale om en personlig glæde.

- Da de ringede til mig fra kommunen og fortalte det, tænkte jeg: »Kan det virkelig være rigtigt?«. Og så blev jeg selvfølgelig utroligt glad for at blive set og anerkendt, lyder det fra Nils Bjervig, der skynder sig at tilføje:

Som formand for Birkerød Kunstforening må man også være klar til at gå til hånde, og det viser Nils Bjervig her, at han ikke er bange for. Nu bliver formanden hædret for sin store indsats, idet han modtager årets Kulturpris fra kommunen. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Men jeg vil godt fastholde, at jeg bliver lige så glad for, at kunstforeningens virke bliver anerkendt på den måde.

Imponeret over indsatsen I en pressemeddelelse fra kommunen lyder det, at tildelingen af Kulturprisen er »en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt og alsidigt kulturliv i kommunen. Og 2021's modtager har som formand for Birkerød Kunstforening, en af Rudersdal Kommunes store kulturbærende foreninger, ydet en ekstraordinær indsats i et år, der har været præget af store udfordringer kulturlivet«.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), ønsker i samme pressemeddelelse Nils Bjervig et stort tillykke:

- Jeg er meget imponeret over Nils Bjervigs indsats for og engagement i det lokale kulturliv, så det er meget velfortjent, at han løber med prisen, siger hun.

Ud over kunstudstillingerne i Den Gamle Præstegård i Birkerød er Nils Bjervig involveret i musik og digterdagen, som er et samarbejde mellem Ny Musik og Birkerød Kunstforening.

»Nils sørger for at få fat i de mest hotte forfattere i tiden«, lyder det i en af prisindstillingerne, der fortsætter: »Udstillingerne er rent kvalitetsmæssigt blevet hævet grundet Nils, hvilket giver sig udslag i større interesse fra et kunstinteresseret publikum.«

Opflasket med kunst For Nils Bjervig er det vigtigt, at samarbejde med så mange kulturelle institutioner som muligt i kommunen.

- Vi deltager, så meget vi overhovedet overkommer - vi er jo en frivillig forening - i kulturelle tiltag i kommunen og samarbejder med eksempelvis kommunens Kulturudvalg, Mantziusgården og laver familiedage i kunstforeningen og støtter Torvedagene, siger Nils Bjervig.

Og formanden er ikke i tvivl om at tiden brugt på det frivillige arbejde i kunstforeningen er det hele værd.

- Hvis ikke jeg lod det tage så meget tid, så ville jeg ikke tage det alvorligt nok, og jeg synes, at det er en alvorlig opgave, og jeg har jo selv beskæftiget mig med kultur på mange forskellige måder hele mit liv, siger Nils Bjervig, der er »opflasket med kunst fra barnsben«.

- Min morfar er en kendt maler, Immanuel Ipsen, så vi har altid haft mange af hans billeder hængende derhjemme, så jeg har altid set billedkunst og skulpturer som en naturlig del af tilværelsen, for det er jeg opflaskede med, siger årets modtager af Kulturprisen, som uddeles ved Fest for Frivilligheden den 24. september på Kulturcenter Mariehøj.

Kulturprisen består af et kunstværk udarbejdet af årets kunstner 2021, billedhugger Marianne Schepelern.