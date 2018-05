Anita Mikkelsen har efter 12 år som formand for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen givet stafetten videre til Axel Bredsdorff. Foto: Joram G. Menzer

Formand gennem 12 år giver stafetten videre

Rudersdal - 31. maj 2018 kl. 06:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 40 år som bestyrelsesmedlem og 12 år som formand for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen har 81-årige Anita Mikkelsen på selskabets generalforsamling tirsdag aften givet stafetten videre. Den nye mand for bordenden er kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten Axel Bredsdorff, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Jeg synes, at tiden er moden til at stoppe nu. Jeg nærmer mig 82 år og har været med i en del år, så jeg synes, at det må være rigeligt nu, siger Anita Mikkelsen, der fortsætter:

- Og så vil jeg gerne stoppe, mens legen er god, og det går vældig godt for selskabet, hvor der er stor tilslutning, medlemmerne er rigtig glade, og alle arrangementer er fuldstændig udsolgte. Så jeg synes, at det er et godt tidspunkt at sige værsgo til Axel.

Axel Bredsdorff har siddet i Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnens bestyrelse i fire år.

- Min erfaring i selskabet er begrænset, men i den tid har jeg kun oplevet, at der år efter år er stigende interesse for selskabets arbejde, siger Axel Bredsdorff, der ikke var i tvivl om, at han ville takke ja til formandsposten, da han blev spurgt.

- Først og fremmest brænder jeg for det lokalhistoriske arbejde, og jeg har følt mig fantastisk godt tilpas i bestyrelsen fra dag et. Så jeg blev meget, meget glad, da jeg i sin tid blev spurgt, om jeg ville stille op som suppleant, og derfor vil jeg naturligvis også gerne påtage mig formandsposten, siger Axel Bredsdorff.

Han påpeger, at Anita Mikkelsen i sin tid som formand har gjort en stor indsats for selskabet.

- Jeg er fuld af beundring for det arbejde, som Anita har leveret, og det ville være rigtig ærgerligt, hvis den gode udvikling, som selskabet er inde i ikke kunne fortsætte. Jeg er fuldstændig klar over, at det bliver næsten umuligt, at være den nye Anita, så det har jeg ingen ambitioner om, siger Axel Bredsdorff.

En af de ting som den nye formand vil arbejde for er at få digitaliseret Søllerødbogen, som selskabet udgiver hvert år.

- Det kunne være rart at få den digitaliseret og få lavet et digitalt emneindeks, for mængden af tekst fra de 76 års bøger er enorm. Det er helt utroligt hvor megen viden, der er indsamlet om Søllerødegnen, siger Axel Bredsdorff, der understreger, at bogen dog stadig skal udgives i et fysisk eksemplar.

Anita Mikkelsen træder efter eget ønske helt ud af bestyrelsen, der inklusiv to suppleanter og formanden tæller i alt 13 personer. Udover Anita Mikkelsen stopper Christoffer Buster Reinhardt også, og bestyrelsesposterne overtages af Kirsten Kristensen og Bjarne Pedersen.