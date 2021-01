Se billedserie Jakob Kjærsgaard, der er formand for Ung i Rudersdal og kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative, ærgrer sig over, at ukendte personer fester på skolers og institutioners udendørsarealer med ødelæggelser til følge. Han mener ikke, at Ung i Rudersdal har tilstrækkeligt med resurser til at løfte opgaven ordentligt, hvorfor han at den skal løses tværfagligt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Formand for unge-organisation: Stort problem med manglende resurser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for unge-organisation: Stort problem med manglende resurser

Festende unge, der smadrer legepladser, er ifølge formand for Ung i Rudersdal Jakob Kjærsgaard, et problem, der ikke alene kan løses af Ung i Rudersdal, fordi organisationen ifølge formanden mangler resurser.

Rudersdal - 25. januar 2021 kl. 18:19 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Unge mennesker, der i forbindelse med fester ødelægger institutioners og skolers legepladser og udendørsarealer, hvor de efterlader smadrede flasker og rester af stoffer, er ifølge formand for Ung i Rudersdal Jakob Kjærsgaard så stort et problem, at han har foreslået, at kommunen hyrede et privat vagtværn.

Et forslag, der fik borgmester Jens Ive (V) til at påpege, at Jakob Kjærsgaard, der også sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti, som formand for Ung i Rudersdal har en stor del af ansvaret for området hvilende på sine skuldre.

Jakob Kjærsgaard fastholder dog, at opgaven ikke alene kan pålægges Ung i Rudersdal.

- Jeg er først og fremmest glad for, at borgmesteren tilkendegiver, at det kan være, at vi skal kigge på muligheden for et privat vagtværn. For jeg synes ikke, at det kun er en opgave for Ung i Rudersdal men en tværfaglig opgave for flere politiske udvalg og områder i kommunen sammen med Ung i Rudersdal, siger Jakob Kjærsgaard.

Han mener desuden, at der i Ung i Rudersdal mangler resurser, hvis opgaven skal løftes ordentligt.

- Manglende resurser er et stort problem, for der er ikke nok til at dække hele vores kommune og følge op på alle de hændelser, der opstår. Så selvfølgelig er det også et spørgsmål om resurser, og det er også derfor, at jeg mener, at det er en problematik, der spænder over flere politiske udvalg og områder, siger Jakob Kjærsgaard, der tilføjer:

- Det vigtigste for mig i den her sag er, at vi kan finde en løsning, og at der ikke ender med at gå proces i den, så vi ikke opnår noget.

Nordsjællands Politi har oplyst, at man siden den 1. august 2020 til medio januar i år har modtaget 10 anmeldelser om hærværk, knuste flasker, efterladte joint- og cigaretskodder med videre ved skoler og institutioner i Rudersdal Kommune.

Et tal som Jakob Kjærsgaard synes lyder »meget lavt«.

- Det er ikke et tal, som jeg kan genkende, og det lyder meget lavt i forhold til andelen af episoder, som jeg har hørt om. Jeg er med på, at politiet selvfølgelig kun kan give et tal for, hvor mange episoder, der er anmeldt, men jeg tror, at det reelle antal af episoder er en del højere, siger Jakob Kjærsgaard.