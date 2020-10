Jens Peter Steensen, der er formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, mener, at det var den rigtige beslutning, at Frank Jensen mandag trak sig fra politik efter flere sager om krænkelser. Pressefoto

Formand for lokal S-forening om Frank Jensen: En trist affære

- Jeg kan ikke se, at der, sådan som det hele er rullet ud, er så meget andet at gøre for ham og partiet. Jeg har svært ved at se Frank Jensen som en del af løsningen, siger Jens Peter Steensen.