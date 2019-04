I fredags vandt 8.c på Sjælsøskolen DM i Skills Stafet. Det er formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune, Randi Mondorf (V) stolt over, og hun går nu i rette med undervisningsministeren, der her i avisen har kaldt det nordsjællandsk uddannelsessnobberi, når Rudersdal sender under 10 procent af eleverne videre på erhvervsuddannelserne. Foto: Lars Sandger Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Formand for Erhvervsudvalget afviser uddannelses-snobberi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for Erhvervsudvalget afviser uddannelses-snobberi

Rudersdal - 10. april 2019 kl. 04:31 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- »Nordsjællandsk uddannelsessnobberi...«

Sådan har undervisningsminister Merete Riisager (LA) kaldt det i en artikel i Frederiksborg Amts Avis, fordi Rudersdal ikke lever op til kravet om, at 10 procent af en årgang efter hendes udsagn bør søge ind på en erhvervsuddannelse.

Udtalelsen får Randi Mondorf (V), der er formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal til at tage et par klare gloser i sin mund:

- Det undrer mig virkelig, at en liberal minister mener Folketinget skal bestemme, hvilken uddannelse et ungt menneske skal tage. Det er jo planøkonomi af den gamle sovjetiske skole at kræve samme måltal for hele landet - uden nogen form for lokale tilpasninger, lyder det skarpt fra Randi Mondorf.

Hun peger på, at Rudersdal Kommune er den kommune i landet, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

- Det er altså en myte, at en del får en »ubrugelig« studentereksamen. De fleste får rigtig gode karakterer. Vi skal glæde os over, at vores unge får en uddannelse, og de bruger den. Ifølge den seneste statistik på området fra 2016 tager 48,20 procent af en årgang i Rudersdal Kommune en lang videregående uddannelse, mens det er 26,7 procent for landet som helhed. Det er der brug for, påpeger Randi Mondorf, der fortsætter:

- Jeg skal meget gerne invitere Merete Riisager med på en besøgsrunde til en række af de videnstunge og højteknologiske virksomheder, vi har I Rudersdal. De råber alle sammen på flere ingeniører med mange forskellige specialer, it-specialister eller kandidater med en biokemisk og medicinsk uddannelse. Og dem kan og skal Rudersdal levere, - og helst mange af dem.

Formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal forklarer, at selvom det modsatte hævdes fra ministeriets side, så gør Rudersdal faktisk en stor indsats for at introducere skolebørnene til en erhvervsuddannelse og til de håndværksmæssige fag.

- Det tydeligste bevis på det er den netop afviklede DM I Skills Stafetten, som blev vundet af 8.c på Sjælsøskolen. Både lærere og elever er rigtig stolte af den præstation, men som en af lærerne helt rigtigt bemærker, så vælger eleverne altså selv deres uddannelse, og det skal de selvfølgelig have lov til, understreger Randi Mondorf i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Læs hele artiklen i avisen...