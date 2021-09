I starten af juli fik svaneparret på Birkerød Sø fem små dunbolde. Nu er der kun en svaneunge tilbage. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Formand efter svanedød: Vi skal alle passe på vores natur

Det er heldigvis relativt sjældent at svaner bliver skambidt af hunde, men ved Birkerød Sø har tre svaneunger nu mistet livet på få måneder efter møder med løsgående hunde.

Det er bekymrende, påpeger Lene Lindholm Christiansen, der er områdeformand for Dyrenes Beskyttelse i Nordsjælland.

Hundeejere er ansvarlige for deres hundes handlinger. En ejer, hvis hund skambider et andet dyr, skal søge hjælp til at få dyret nødaflivet, så dyret ikke bliver forladt og lider en forfærdelig smertefuld død.

Sådan siger Lene Lindholm Christiansen, der er områdeformand for Dyrenes Beskyttelse i Nordsjælland.

Dyrenes Beskyttelse har en vagtcentral, som hjælper dyr i nød. Man skal blot ringe »1812«, så bliver der sendt hjælp ud. Centralen er bemandet døgnet rundt, oplyser hun.

Drama ved søbredden Lørdag eftermiddag lidt før klokken 15.00 blev en svaneunge skambidt af to løsgående hunde ved Birkerød Sø, hvor Rudersdal Kommunes skilte ellers tydeligt henstiller til, at hunde skal holdes i snor.

De to hundes bid forvandlede den tre og en halv måneder gamle svaneunges gump til en blodig masse ligesom dens ene vinge og ben blev flået i stykker og med tydelige bidemærker.

Hundenes ejer efterlod svaneungen blødende i buskadset, hvor naboer til søen fandt den få minutter efter, fordi svanemor forgæves lå og kaldte ind mod søbredden. Svaneungen blev bragt til en dyrlæge, men dens liv stod ikke til at redde.

- Det er heldigvis relativt sjældent at svaner bliver skambidt af hunde. Derfor er det bekymrende, at to svaneunger inden for få måneder er blevet skambidt af løsgående hunde ved Birkerød Sø, mens en tredje svaneunge blev jaget ind og fanget i nogle snerler, så vidt jeg har forstået det. Derfor kan jeg kun opfordre kraftigt til, at folk holder deres hunde i snor, lyder det fra områdeformanden for Dyrenes Beskyttelse i Nordsjælland.

Kender området godt Lene Lindholm Christiansen har gennem flere år gået regelmæssige ture ved Birkerød Sø, så hun kender derfor området godt.

- Svanerne i Birkerød Sø har umiddelbart tre fjender. Udover løsgående hunde, er det fiskere, der efterlader liner og kroge i vandet eller ved søbredden. Det skal de selvfølgelig lade være med. Og så er det ræve. Derfor opfordrer vi i Dyrenes Beskyttelse til, at haveejere ikke fodrer rævene. De hører til i den vilde natur og ikke midt i byen, hvor de blandt andet tager katte, kaniner og andre kæledyr, påpeger Lene Lindholm Christiansen.

Til Rudersdal Kommune har hun også en opfordring:

- Svanerne søger op på land for at græsse og hvile. Derfor vil det være rigtig fint, hvis kommunen - om ikke rydder - så i hvert fald laver nogle passager gennem buskadset, så svanerne har flugtveje og kan komme i sikkerhed på søen, hvis det skulle være nødvendigt. Jeg kan ikke huske, hvor tydelig kommunen skilter med, at hunde skal holdes i snor i området. Men tydeligere skiltning kunne også være en mulighed. Det er i hvert fald opsigtsvækkende og bekymrende, at løsgående hunde er årsag til, at nu tre svaneunger har mistet livet inden for få måneder. Det er simpelthen så trist.

Dyrenes Beskyttelse har tidligere været kaldt til Birkerød Sø. Det var for nogle år siden, hvor en fiskekrog havde sat sig fast i halsen på en svaneunge. Efter en større redningsaktion blev ungen hentet ind og sendt til Vildtplejestationen i Lille Valby. Den overlevede.

