Formand: Udvikling med respekt for det nuværende

Formand for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V), svarer på borgeres indvendinger mod rammelokalplan for Nærum, som netop har været i høring

Rudersdal - 02. maj 2021

En rammelokalplan, ligesom den for Nærum, der lige har været i høring, giver et langsigtet perspektiv, og derfor kommer der heller ikke til at ske pludselige ændringer, fastslår formand for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V), for der vil skulle vedtages lokalplaner for de enkelte områder.

Rudersdal Avis har forelagt borgernes bekymringer for udvalgsformanden.

"Rammelokalplanen skal ses i et langsigtet perspektiv. Derfor vil forandringerne heller ikke komme til at ske over natten, men alene tegne en mulig retning. Der vil skulle udarbejdes konkrete lokalplaner for de enkelte delområder, når der ansøges om konkrete ønsker til forandringer. Ejendomsejere og udviklere har ønsket væsentlig højere bebyggelsesprocent og højder. Det ønske er vi i kommunalbestyrelsen samlet set enige om ikke at honorere. Vi ønsker en udvikling, der forholder sig til den arkitektur, og den skala, som allerede findes i området," siger han og tilføjer:

"En rammelokalplan kan beskrives således: Hvis man kører i en bil, så vil en lokalplan være det korte nærlys. Kommuneplanen er det lange lys. Og rammelokalplanen ligger så mellem de to spænd."

Tager hensyn til højder Om det massive omfang i planerne, som vil gå ud over kommunens egen målsætning om at være den bedste bo-kommune, siger udvalgsformanden:

"Rammelokalplanen er opdelt i delområder, og det har været vigtigt at byggehøjder relaterer sig til de omkringliggende bebyggelser. Derfor er byggehøjderne også forskellige for de enkelte delområder. Byggehøjden er i forslaget inklusiv rejst tag, så man kan fastholde Nærums kendetegn med rejste tegltage. De fire etager og 24 meter er alene for et område langs vestsiden af motorvejen nord for Skodsborgvej og skal iagttages i forhold til terræn," siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er et reelt ønske fra nuværende eller fremtidige ejere og udviklere om en udvidelse, siger han:

"Nuværende ejere vil gerne have højere bebyggelsesprocent, og det vil kunne også føre til højere bebyggelse. Der har været ønsker over 140 procent, om fem-seks etager, og der har vi sat grundlæggende ind med tre etager og tagflader på de fleste delområder. For de enkelte delområder er der beskrevet, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan konstatere, at hvis vi ikke gør noget, så kommer tingene til at stå hensygnende hen. Vi prøver at sætte rammer for, hvad man kan. Ingen siger, at det skal fyldes helt ud. Men rammerne skal gives, for ellers har ejerne ikke noget at udvikle på. Rammelokalplanen skal vise, hvor langt vi er villige til at gå."

62 beboere ved Nærum Station er også bekymret for, hvad de nuværende planer vil betyde for Nærum arkitektoniske udtryk. Til det siger udvalgsformanden:

"Der er et ønske om at fastholde den arkitektoniske harmoni, hvilket også står beskrevet flere steder i forslaget. Nogle ser en eventuel bygning på stedet som en mulighed for også at kunne skærme af mod motorvejens trafik og derved bidrage positivt til området," siger han.