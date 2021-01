Planerne om at udvide Døvblindehuset på Wesselsmindevej i Nærum bør ikke bekymre naboerne, mener udvalgsformand Anne Christiansen. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Formand: Udvidelse er eneste byggeri

Området ved Wesselsmindevej har karakter af en byzone, og lægger man det sammen med et ønske om at udvide Døvblindehuset, skal område fremover karakteriseres som byzone, siger udvalgsformand

Rudersdal - 13. januar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Selv om det skulle blive endeligt besluttet, at området ved Wesselsmindevej skal gå fra landzone til byzone, skal beboerne ikke være bekymret for, at der bliver bygget andet end en udvidelse af Døvblindehuset.

Det fastslår formand for Byplanudvalget Anne Christiansen (L) over for Rudersdal Avis, da hun bliver forelagt naboernes bekymring.

"Lokalplanforslaget bliver lavet, så Døvblindehuset kan udvide lidt. Det er formålet, og der er ikke planer om at lave andet," siger hun.

Konservative har tidligere fremsat følgende mindretalsudtalelse:

"Det Konservative Folkeparti er principielle modstandere af at konvertere landzone til byzone. Vi mener det er en glidebane, og er bekymrede for, hvad det kan have af fremtidig betydning for det konkrete område og ikke mindst kommunens politik generelt."

"Vurderingen er, at der er tale om byzone. Der ligger to beboelser, en institution og en virksomhed, og det har ikke landejendomskarakter," siger Anne Christiansen.

Få bliver berørt Bekymringen blandt naboer går blandt andet på mere trafik.

Men Anne Christiansen påpeger, at selv om der udvides, kommer der ikke tilsvarende flere på døgntilbuddet.

"Udvidelsen giver mere plads til den enkelte beboer på Døvblindehuset. Der kommer flere beboere, men det er ikke i et omfang, hvor det har betydning for trafik og støj," siger hun.

Anne Christiansen medgiver, at Rudersdal Kommune kunne have lavet et borgermøde, inden planen blev sendt i høring. Men:

"Hvis der skulle bygges meget stort, kunne det give mening. Men det er ikke af en størrelse, der kalder på et borgermøde," siger hun.