Spildevandsplan skal blandt andet sikre at undgå overløb af spildevand i Furesøen. Foto: Rudersdal Kommune

Formand: Separatkloakering er bedste og billigste løsning

Andre muligheder er undersøgt, men separatkloakering er bedste løsning for Holte-området, vurderer udvalgsformand Court Møller (R)

Rudersdal - 25. december 2020 kl. 11:43 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

For at håndtere spildevandet bedst og billigst i Holte, Dronninggård og Øverød er separatkloakering den eneste rigtige løsning. Og det afspejles også i, at planen er beslutttet af et enigt Miljø- og Teknikudvalg og en enig kommunalbestyrelse. Det siger formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), til Rudersdal Avis.

I sidste uge rejste formand for Holte Grundejerforening, Karsten Andersen, en række spørgsmål til spildevandsplanen for Holte-området. Rudersdal Avis har forelagt spørgsmålene for udvalgsformanden.

Andet undersøgt Et spørgsmål lød, om det er moralsk forsvarligt, at grundejerne grundejerne skal betale, hvad Rudersdal Kommune vurderer i gennemsnit er 60.000 kroner for parcelhusejere og 5-10.000 per husttand i etageejendomme.

"Kloakkerne på egen grund er man som grundejer selv ansvarlig for. Vi har dermed som grundejere også selv udgiften, når kloakkerne på egen grund skal renoveres - og når der som her skal etableres separatkloakering," siger Court Møller og understreger, at der ikke findes billigere alternativer.

"Vi har undersøgt andre muligheder. Vi har blandt andet set på opsamlingsbassiner, men vandet kan ikke transporteres væk. Vi ville desuden skulle lave kæmpe bassiner, og jeg ved ikke, om de overhovedet kan laves. Derfor er konklusionen, at der ikke er andre muligheder, og derfor er det også et enigt udvalg og en enig kommunalbestyrelse, der har taget beslutningen," siger han.

Det største behov Så er der spørgsmålet om, hvorvidt man kan godkende en plan for én del af kommunen uden at kende planen for resten af kommunen. Ruderdal Kommune oplyser, at det ikke er sikkert, at planerne for resten af kommunen kommer til at ligne den for Holte-området.

"Vi har i samarbejde med Novafos fået afdækket, hvor behovet i kommunen for separatkloakering er størst. Det er det i Holte, Dronninggård og Øverød-området. Det er sådan, at kloakkerne i dette område kun har kapacitet til lige nøjagtig at håndtere spildevand fra toiletter, brusere med videre om morgenen. Det betyder, at regner det samtidig, så vil en del af det samlede spildevand løbe ud i søerne i området. Det samme er tilfælde ved spidsbelastningen sidst på dagen. Det er selvfølgelig langt fra acceptabelt, at vi mange, mange gange om året har overløb af spildevand til vores søer. Det kan vi ikke være bekendt i 2020," siger Court Møller og fortsætter:

"Vi kommer også til at se på løsninger i resten af kommunen. Kommunalbestyrelsen har ikke truffet beslutning om det endnu. Men vores målsætning er, at vi ikke skal have overløb med spildevand i kommunen. I dag har vi 94 overløb, og det skal vi have ændret på, så vi ikke har overløb med spildevand til vores søer," siger han og tilføjer:

"Vi ved, at tidsperspektivet i denne sag er lang. Før vi er helt færdige kan der gå helt op til 50 år. I starten af 2021 ved vi noget mere konkret om, hvad der skal ske i resten af kommunen."

Nedsivning ikke mulighed Grundejerforeningens formand Karsten Andersen mener desuden, at der skal være frit valg for grundejerne, om de vil tage imod tilbuddet. Han henviser her til Hillerød Kommune, hvor grundejerne selv kan vælge.

Til det svarer Court Møller:

"Grundejere, der kan nedsive regnvand på egen grund, må gerne gøre det. Men jordbundsforholdene i kommunen med meget leret jord og topografien gør, at nedsivning ikke er en mulighed for mange grundejere. for eksempel er der mange grundejere i Dronninggårdkvarteret, der har en høj grundvandstand, hvilket umuliggør nedsivning af regnvand på egen grund," siger han, og svarer på spørgsmålet om, hvad de andre kommuner ved Furesøen gør.

"Jeg er enig i, at de andre kommuner også skal have standset deres overløb. Som kommune kan vi selvsagt ikke tage initiativer uden for kommunen. Som kommunalpolitiker er vi derimod mange, der gerne taler positivt med vores politiske kolleger i nabokommunerne. Jeg oplever nu også, at vores nabokommuner er inde i de samme overvejelser om separatkloakering, så jeg vil forvente, at vi på sigt får standset alle overløb til de fælles søer," siger han.