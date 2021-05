Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt følger op på bogen om Jes Rosendal med en CD med 12 af hans sange. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forfatterpar med musikalsk opfølgning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forfatterpar med musikalsk opfølgning

Forfatterægteparret Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt står sammen med visesangeren Erik Grip bag en musikalsk opfølgning på deres bog "Du kom med alt det der var dig" om digteren Jens Rosendal

Rudersdal - 17. maj 2021 kl. 11:46 Kontakt redaktionen

"Du kom med alt det der var dig" er titlen på en af de mest populære fællessange i Danmark. Sangen er skrevet i 1981 af den snart 89-årige digter Jens Rosendal, og det er også titlen på et nyt musikalbum, hvor visesangeren Erik Grip giver sin meget personlige og nærværende fortolkning af 12 af Jens Rosendals sange akkompagneret af pianisten Henrik Gunde.

Bag CD'en står forfatterægteparret Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt fra Birkerød.

Albummet er en musikalsk opfølgning på bogen "Du kom med alt det der var dig", som Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt udgav på Gyldendal for to år siden om Jens Rosendals liv og forfatterskab. Bogen er bygget op om 12 af Jens Rosendals sange og salmer.

"Efter udgivelsen har vi rejst landet rundt og holdt foredrag om Jens Rosendal. Her er vi ofte blevet spurgt, om man kan købe sangene fra bogen på CD. Det gav os ideen til at kontakte Erik Grip. Vi var ikke i tvivl om, at Erik Grip var den helt rigtige til at ramme den særlige nerve i Jens Rosendals sange. Og det må man sige, at han har gjort. Vi synes, at det er blevet en helt fantastisk nærværende CD, smukt og enkelt akkompagneret af Henrik Gundes flygel," siger Anne Knudsen.

Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt har som i bogen valgt 12 sange, hvor Jens Rosendal virkelig vil sige os noget med sine tekster.

"Det er sange, der taler direkte ind i tiden. For eksempel "Er der steder hvor sandheden synger" med melodi af Rasmus Skov Borring, hvor Jens Rosendal fortæller os, at det gælder om at finde sit eget ståsted her i livet og glemme sin frygt for måske at være anderledes, "at stå der, hvor slaget skal stå" og ikke bare "skråle tankeløst med" i det vanlige kor," siger Anne Knudsen.

Jens Rosendal selv er meget tilfreds med indspilningen, og han glæder sig over, at den ikke er blevet "poppet", som han siger.

"Jeg synes, at Erik Grip gør det fantastisk godt. Det er tydeligt, at han har sat sig grundigt ind i teksterne og giver dem liv og fylde. Det er en stor fornøjelse at lytte til. Den er rigtig god," siger Jens Rosendal. Cd'en udkommer den 17. maj på Jens Rosendals fødselsdag. peb