Lars Stilling Natteberg (t.v.) fra BROEN Rudersdal modtager en donation på 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden. BROEN støtter socialt udsatte børn og unge til at kunne dyrke idræt eller andre fritidsaktiviteter. Pressefoto

Forening modtager stor donation: Frivillige kan nu hjælpe flere børn

Rudersdal - 21. september 2020 kl. 05:36 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle bliver berørt af coronakrisen, men nogle har været hårdere ramt end andre. Udsatte børn og unge er blandt dem, der betaler en særlig høj pris, og det er nu en afgørende opgave at mindske krisens følgevirkninger mest muligt.

BROEN Rudersdal er en af de foreninger, der tager denne opgave på sig ved at hjælpe børn og unge til at dyrke deres fritidsinteresser.

Og nu har foreningen fået endnu bedre muligheder for at lykkedes med den mission.

Foreningen har således ved en overrækkelse på Stiholmsvej i Birkerød modtaget en donation på 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden. Det skriver fonden i en pressemeddelelse.

- Coronakrisen har virkelig ramt de udsatte børn og unge, og vores arbejde med at hjælpe dem har været udfordret af, at foreningslivet har været stille under nedlukningen, fortæller Lars Stilling Netteberg, der er kontaktperson i BROEN Rudersdal. Han fortsætter:

- Vi er glade for, at der nu igen er lukket op, og vi ser frem til, at vi med donationen fra Poul Erik Bech Fonden kan fortsætte vores arbejde og hjælpe rigtig mange børn og unge til en bedre trivsel.

Hjertet på rette sted Formålet med BROENS arbejde er, at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Dan Lüth Bjerre fra EDC Poul Erik Bech Birkerød stod for selve overrækkelsen.

Han udtrykker stor respekt for de frivillige i BROEN Rudersdal.

- Det er ikke kun ejendomme, der har en særlig plads i vores hjerter. Bag os er Poul Erik Bech Fonden, som via overskuddet fra mæglervirksomheden støtter foreninger, som brænder for at gøre en forskel for børn, siger Dan Lüth Bjerre og tilføjer:

- BROEN Rudersdal har hjertet på rette sted, og de gør alt for, at udsatte børn og unge skal få succes og opbygge gode relationer via deres fritidsinteresser. Poul Erik Bech Fonden ønsker at støtte foreninger, som gør en forskel for børn, og det er BROEN Rudersdal et rigtig godt eksempel på.

Sociale følgevirkninger Ifølge Frans Hammer, der er medlem af Børnerådet og Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, kan coronakrisens nedlukninger få alvorlige sociale følgevirkninger for udsatte børn og unge, der har fået brudt op i vante strukturer og har været hjemme i alt for lang tid.

- Derfor er det lige nu afgørende, at vi giver dem en helt særlig opmærksomhed og skaber de bedst mulige forudsætninger for at komme videre med et liv med plads til trivsel og udvikling. Vi har et fælles ansvar lige nu, og vi kan alle hjælpe til på forskellige måder. Vi ved, at det vil have betydning for de mange tusinde udsatte børn og unge resten af deres liv. Om det så er en spejder-, idræts- eller musikforening, som et udsat barn bliver en del af, så kan det positive fællesskab være afgørende for, at barnet oplever at trives og udvikler gode relationer, siger Frans Hammer ifølge pressemeddelelsen.

1 million på landsplan Det er ikke kun i Rudersdal Kommune, at Poul Erik Bech Fonden har valgt at påskønne de frivillige i BROEN Danmark. Samlet set har fonden givet en millioner kroner fordelt over BROENS lokale foreninger i hele landet. Siden oprettelsen af Poul Erik Bech Fonden i 2015 har fonden hvert år støttet BROEN Danmark.

- Når man taler med en frivillig fra BROEN, er man ikke et sekund i tvivl om, at de engagerer sig og glæder sig, hver gang et barn får succes. Vi støtter foreninger, hvor frivillige kræfter er involveret, og hvor støtten gives direkte til slutbrugeren. Fonden ønsker at være med til at skabe glæde og lyspunkter for de, der trænger til flere smil i hverdagen. BROEN Danmark gør en stor forskel for børn og unge over hele landet, og derfor har det været oplagt for os at støtte dem igen i år, siger direktør i Poul Erik Bech Fonden Jane Bech om baggrunden for beslutningen om igen at støtte foreningen.