Forbløffet borgmester: Usaglig indblanding fra Christiansborg løser intet

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) er forbløffet over, at justitsminister Nick Hækkerup (S) finder den store »krabask« frem og vælger at gå ind i sagen om uro blandt en gruppe unge i og omkring Birkerød Bibliotek uden at have sat sig ind i sagen.

Rudersdal - 21. november 2020

- Jeg er noget overrasket over, at landets justitsminister, Nick Hækkerup (S) forholder sig så konkret og så voldsomt til lokale forhold i Birkerød. Og jeg er forundret over, at ministeren gør det uden at skabe sig en mere konkret viden om de faktiske forhold. Det eneste, han forholder sig til, er Morten Messerschmidts (DF) beskrivelse af forholdene og en avisartikel sidstnævnte henviser til. Begge dele er på ingen måde dækkende beskrivelser af virkeligheden...

Sådan er Rudersdals borgmester, Jens Ives (V) umiddelbare reaktion på de to folketingspolitikeres spørgsmål og svar, som Frederiksborg Amts Avis bringer i en artikel lørdag den 21. november.

- H.C. Andersen beskriver i sit eventyr »Det er ganske vist«, hvordan en fjer nok kan blive til fem høns. Og det er desværre det, der er sket efter, at først Morten Messerschmidt og siden Nick Hækkerup har valgt at bruge sagen om uro blandt en gruppe unge i og omkring Birkerød Bibliotek politisk, lyder det videre fra borgmesteren.

Unge hænger ud Jens Ive ønsker på ingen måde at bagatellisere, at der er udfordringer i forhold til den gruppe af unge, der opholder sig omkring Birkerød Bibliotek og Birkerød Hovedgade. Han maner dog til besindighed og opfordrer til, at alle forholder sig til de konkrete problemer og i stedet hjælper med at løse dem.

- Både Hækkerup og Messerschmidt fremmaler et billede af en lille gruppe unge af anden etnisk oprindelse end dansk, der chikanerer og overfalder byens borgere. Det er et karikeret billede. Gruppen omfatter både drenge og piger og både unge af oprindelig dansk og anden etnisk oprindelse. De overfalder ikke sagesløse borgere. Derimod hænger de ud, som unge ofte gør. Og de keder sig i øjeblikket, fordi corona gør sit til, at der ikke er mange muligheder for unge mennesker. Vi arbejder intensivt med de unge og deres forældre, ligesom Nordsjællands Politi har intensiveret indsatsen. De kommer ofte forbi og standser op for at tale med de unge, påpeger V-borgmesteren.

Jens Ive tilføjer, at mange af de unge kommer fra knapt så ressourcestærke hjem, hvilket både mindsker opbakningen hjemmefra, men også ofte gør, at de unge søger andre steder hen.

Fortrøstningsfuld Borgmesteren er dog fortrøstningsfuld og regner med, at det arbejde, der allerede er sat i gang, vil have den fornødne effekt.

- Faktisk er der intet, som tyder på, at situationen udvikler sig til det værre. Tvært imod. Derfor synes jeg, at det er beklageligt, at Christiansborg-politikere bruger en situation som denne politisk. Jeg finder det beklageligt, at de samtidig fremmaner et billede af, at hverken Nordsjællands Politi eller vi gør noget, og at justitsministeren... sådan må jeg fortolke det... bør gribe ind.

Jens Ive mener ikke, der er nogen grund til at gennemtrumfe de voldsomme tvangsmidler som både Nick Hækkerup og Morten Messerschmidt forestiller sig.

- Der er tale om en situation med en gruppe af unge, som keder sig, og hvor der er behov for, at vi skaber nogle faste rammer for dem. Nordsjællands Politi, de unges forældre og Rudersdal Kommune er i en god proces, og denne usaglige indblanding udefra løser på ingen måde de lokale udfordringer, der nu skal findes løsninger på, understreger han overfor Frederiksborg Amts Avis.

