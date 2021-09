Jo mere kommunen får i statsstøtte til flere pædagoger i daginstitutionerne, jo mere skal forældrene også betale. Foto: Rudersdal Kommune

Forældre skal betale for flere pædagoger i børnehaven

Kommunalbestyrelsen udnytter muligheden for forældrebetaling til daginstitutionerne fuldt ud.

Rudersdal - 10. september 2021 kl. 06:09 Kontakt redaktionen

Regeringens beslutning om bedre normeringer i landets daginstitutioner sker blandt andet på bekostning af Rudersdals småbørnsforældre. Kommunalbestyrelsen har besluttet fra 2022 at hæve forældrebetalingen for pladser i vuggestuer og børnehaver, svarende til 25 procent af det ekstra tilskud, der kommer fra staten, for at opfylde minimumsnormeringerne.

I dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet i april i år bliver valget begrundet således:

'På dagtilbudsområdet er det muligt at opkræve op til 25% af den årlige budgetterede bruttodriftsudgift. I Rudersdal Kommune er det praksis, at der opkræves den maksimale forældreandel på 25%.'

Ingen udligning Det kan udlægges som, at jo flere penge kommunen får af staten, jo mere skal forældrene betale.

- Ja, det kan man godt sige, men det giver ekstra god mening for os som kommune. Forældrebetalingen er gratis i forhold til udligningsordningen, og samtidig bruger vi den direkte til daginstitutionerne. Så forældrene får for eksempel flere pædagoger til deres børn, hvilket de nok ikke er utilfredse med, siger Jens Darket (V), der er næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Kommunen fik også støtte i år, men det har man undladt at kræve ekstra forældrebetaling for.

- Fordi nu var vi begyndt på betalingen, det blev for bøvlet, at lave det om midt i året, forklarer Jens Darket.

Ifølge kommunen koster det forældrene cirka 60 kroner ekstra om måneden for et børnehavebarn, cirka 100 kroner ekstra om måned for en vuggestueplads, og cirka 30 kroner ekstra om måneden for en skovbørnehaveplads.

Indirekte rekruttering Som vi fortalte i onsdagens avis, er der i de nuværende forhandlinger om budgettet for 2022-2025 stemning blandt flere af kommunalbestyrelsens partier for at hæve lønnen for kommunens pædagoger. Borgmesteren udtrykte forståelse for, at det kan komme dertil, ikke mindst for at kunne rekruttere de flere pædagoger, som er en forudsætning for minimumsnormeringerne.

Og der er også tænkt på rekrutteringen, men ikke lønniveauet, i forbindelse med udnyttelsen af de penge, der kommer af den ekstra forældrebetaling.

- Vi har i Børne- og Skoleudvalget indstillet, at disse midler blandt andet skal bruges til at understøtte den faglige ledelse i børnehusene og til at hjælpe børnehusene med lønudgifter til pædagogstuderende. Pædagogstuderende og en høj kvalitet i praktikken er et helt centralt element i rekrutteringen af pædagoger, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), i en pressemeddelelse.

Flere pædagoger Med andre ord vil kommunen bruge to millioner kroner på at kompensere institutionerne for deres udgifter til at ansætte pædagogstuderende, som gerne skulle få lyst til at komme tilbage, når de er færdiguddannede. Tanken er så, at institutionerne i stedet kan bruge pengene på at ansætte pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvilket hjælper på normeringerne.

Kommunen modtog i år 7,6 millioner kroner til minimumsnormeringer fra staten, det stiger næste år til 9,5 millioner kroner, som politikerne har besluttet, også skal gå til lønsum til mere pædagogisk personale. Altså til flere pædagogstillinger.

- Vores daginstitutioner spiller en nøglerolle i forhold til at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor glæder det mig også, at vi med puljen til minimumsnormeringer fortsætter med at sikre mere pædagogisk personale i alle børnehuse i kommunen og dermed mere tid til det enkelte barn, fortsætter Daniel E. Hansen i pressemeddelelsen.

39 stillinger Indtægterne fra forældrebetalingen giver yderligere 2,7 millioner kroner i kassen i 2022. Kommunen regner med, at de kommende tilskud fra den statslige pulje vil betyde, at man kan ansætte hvad der svarer til 39 fuldtidsstillinger frem til 2024. Det skulle, stadig ifølge kommunens tal, betyde, at man kan overholde minimumsnormeringerne på tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaven.

Præcis hvordan normeringerne i kommunen er i øjeblikket er usikkert, da forvaltningen afventer en landsdækkende standard for beregning. fsp

Fakta Med finansloven for 2021 er der afsat en pulje på 700 mio. kr. i 2021 til minimumsnormereringer i alle kommuner. Midlerne stiger til 1.6 mia. kr. i 2024.

Kilde: Rudersdal Kommune