Susan Heely og Gitte Lau arbejder for at samle forældre til børn med handicap i Rudersdal. Nu har de indsamlet en række vidnesbyrd fra forældre, der ligesom dem, oplever manglende dialog, viden og forståelse fra Rudersdal Kommune. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Forældre ønsker handling og dialog på børnehandicapområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre ønsker handling og dialog på børnehandicapområdet

To forældre til børn med handicap i Rudersdal har indsamlet en række vidnesbyrd fra forældre i samme situation i Rudersdal, som de nu sender videre til Kommunalbestyrelsen

Rudersdal - 02. september 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

En række forældre til børn med handicap oplever, at det er en hård kamp med/mod Rudersdal Kommune at få den rette behandling og de rigtige tilbud til deres børn.

Det beskrev Rudersdal Avis i flere artikler før sommeren, men problemerne findes i høj grad stadig, fortæller Susan Heely og Gitte Lau, som begge har oplevet dem på egen krop.

Deres langvarige kamp for deres egne børn har ofte været ensom, og derfor har de nu sat sig for at organisere andre forældre, som selv sidder i samme situation.

De to mødre fandt selv i hinanden i bevægelsen "Enmillionstemmer," og de har siden både oprettet en lokal facebookgruppe og er også begyndt at mødes i et fysisk netværk.

"Vi håber på, at forældre vil mødes og være med. For det med at dele erfaringer og vide, at man ikke er alene, det betyder rigtig meget. Jeg er blevet stærkere af at vide, at jeg ikke står alene. Der er faktisk nogen, der står i præcis den samme kamp," siger Susan Heely.

Har indsamlet vidnesbyrd De to kvinder har igennem deres arbejde fået kontakt til en lang række andre forældre, og nu har de indsamlet en række vidnesbyrd, som de nu vil sende videre til samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 16 forældre/familier fortæller i vidnesbyrdene om deres oplevelser med kommunens håndtering af deres sagsforløb, og der er mange ting, der går igen.

"Det er blandt andet en langsommelig sagsbehandling og manglende inddragelse. Familierne føler sig ikke lyttede til eller forstået. De fortæller også om manglende viden hos kommunen i forhold til at kunne forstå problematikkerne. Kommunen kan ikke vide alt, men så har man jo en forpligtelse til at indhente den. En manglende oplysning af sagen går også igen. Og det er jo en meget alvorlig fejl," siger Gitte Lau.

Vidnesbyrdene, som kommunalbestyrelsen nu bliver præsenteret for, er anonyme, men skulle gerne overbevise politikerne om, at der er brug for at sætte skarpere fokus på børnehandicapområdet, og den manglende retssikkerhed, som forældrene mener at opleve.

"Vi håber jo på, at der sker noget handling på det her område. Men ikke bare handling, vi vil gerne inddrages i, hvad det er for nogle problematikker, vi ser. Hvad er det helt grundlæggende, der er gal med måden, man forvalter det her område på. For det har vi, og de andre familier, som vi er kontakt med, rent faktisk et bud på. Så vi vil jo gerne inviteres ind til et møde, hvor vi kan have en dialog," siger Susan Heely.

Rudersdal Avis har læst vidnesbyrdene, men viderebringer dem ikke, da de er anonyme