Tudsen har hjemme her på Ravnholm Skole Afdeling Nærum - en lille kilometer fra skoven. Snart skal politikerne i Børne- og Skoleudvalget tage hensyn til Skovbørnehavens fremtidige placering. Og hvis man spørger forælder Stine Nommesen, skal det helst ikke være i de nuværende lokaler. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Forældre ikke i tvivl: "En skovbørnehave skal ligge i skoven"

Skovbørnehaven Tudsens fremtid skal snart afgøres. Skal Tudsen høre hjemme i skoven - eller på Ravnholm Skole en lille kilometer væk? Forældrene frygter, at det sidste vil udvande hele skovbørnehavekonceptet

Rudersdal - 23. april 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rudersdal Avis var sidste efterår på besøg i Skovbørnehaven Tudsen i Nærum. Her kunne vi berette om forældrenes frustration over skovbørnehavens lokaler på Ravnholm Skole (Afdeling Nærum) cirka 900 meter fra skoven. Lokaler, som Tudsen har været huset i siden 2016, og som de syntes (og synes) er uhensigtsmæssigt placeret på grund af afstanden til skoven.

Og forældrene fik efterfølgende håbet op, for deres indvendinger og forældrebestyrelsens høringssvar blev faktisk hørt i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens seneste masterplan for dagtilbudsområdet. Her åbnede man nemlig for at undersøge muligheden af at etablere nye lokaler på Wesselsminde 7, langt nærmere skoven.

Siden har børnene leget under åben himmel, med hjælp fra midlertidigt opsatte telte, ude i Jægersborg Hegn, mens denne undersøgelse har fundet sted.

Og nu afventer forældre og børn på Skovbørnehaven Tudsen i Nærum spændt (og ængsteligt) fremtiden.

Skal Tudsen, som forældrene inderligt ønsker, have base nær skoven. Eller skal Skovbørnehaven have base på Ravnholm Skole - en lille, men lang og tidskrævende, kilometer på børnefødder.

I sidste uge skulle Børne- og Skoleudvalget have taget stilling til, hvilket af tre scenarier for Tudsens fremtid, som forvaltningen skulle arbejde videre med, men sagen er blevet udsat, så forældrene må vente lidt endnu.

Foreslår tre scenarier Så er der til gengæld tid til at lufte deres bekymringer for to af de tre scenarier, som forvaltningen har fremlagt.

De tre foreslåede løsninger, som forvaltningen har udarbejdet er:

1. En nedrivning af nuværende bygninger på Wesselsmindevej 7 samt opførsel af nyt børnehus. Det er en meget dyr løsning, vurderer forvaltningen i indstillingen. Det vil koste over 40 millioner kroner og blandt andet kræve en etablering af nye tilkørselsforhold og lokalplansændringer.

2. En hel eller delvis nedrivning af de nuværende bygninger på Wesselsmindevej 7, samt etablering af en primitiv bygning med opholdsrum og toiletforhold på eksisterende fundament. Børnene vil her stadig have hjemme på Ravnholm Skole, men kan benytte den primitive bygning, som base, når de så er i skoven. Det vil koste 2,2 millioner kroner.

3. I det sidste vil der ske en "arealtilpasning af nuværende lokaler på skolen" samt omlægning af dele af skolegården til legeplads. Dertil vil der blive prioriteret midler til lyddæmpning i huset. Dette scenarie er der allerede afsat penge til.

Forvaltningen anbefalede i indstillingen scenarie 3 til politikerne, men sagen er altså blevet udsat, så det kan være , at politikerne får andre valgmuligheder, når sagen bliver taget politisk op igen.

Men Stine Nommesen, som er en af Tudsens aktive forældre, er ikke i tvivl om sin holdning til specielt det sidste scenarie.

"For os at se, så er det jo kun det ene scenarie, som rent faktisk bevarer en skovbørnehave. I de to andre tager man os jo nærmest ud af skoven. Det gælder specielt scenarie 3, det som forvaltningen anbefaler. Det er det, vi mindst af alt ønsker, fordi vi synes, at man på den måde fuldstændig udvander skovbørnehavekonceptet. Her vil man sørge for en bedre legeplads og bedre akustik indenfor. Der føler vi, at vi overhovedet ikke bliver hørt, og det er slet ikke det, vi beder om. Vi har ikke valgt, at vores børn skal gå i en konventionel børnehave," siger hun, som udelukkende peger på scenarie 1. Eller i hvert fald en permanent løsning, hvor børnene får fast base ude i skoven.

I indstillingen til udvalgsmødet står der, at de tre scenarier er skrevet ud fra forældrenes ønsker, og det gælder også scenarie 2 og 3. Men det må bero på en misforståelse, mener Stine Nommesen.

"Vi vil bare gerne have, at skovbørnehaven ligger i skoven. Vi vil slet ikke være i de lokaler, heller ikke selv om der kommer en ny legeplads og bedre akustik. Børnene skal være i skoven, og derfor er det spild af plads, tid og pædagogtimer, at børn og personale skal bruge tid og ressourcer på transport til og fra de nuværende lokaler ud i skoven, hvor skovbørnehaven hører hjemme," siger Stine Nommesen.

Hun undrer sig desuden over, at det eneste scenarie, hvor Tudsen får lov at bo ude i skoven, behøver at være så dyrt, for hverken forældrene eller deres hårdføre unger, stiller særligt høje krav til eventuelle nye lokaliteter i skoven.

Politisk opbakning Tudsens forældre har på forhånd i hvert fald én allieret i Børne- og Skoleudvalget.

Lokallistens Trine Dybkjær er nemlig varm fortaler for skovbørnehaver i det hele taget, og hun var derfor også på forhånd imod de to scenarier, hvor Tudsens reelle base lå på Ravnholm Skole og ikke ude i skoven.

"En skovbørnehave skal være i skoven, og man skal ikke bruge en masse unødig tid på transport. Og når vi nu har så mange grønne og fine lokaliteter, og det er muligt at få dem tættere på, så mener jeg simpelthen, at det er noget, vi skal prioritere. Jeg synes også det har en afgørende signalværdi, og jeg synes, det er en utroligt dårlig løsning at lade Tudsen blive på skolen," siger hun, som har bedt forvaltningen om at regne på scenarie 1 igen.

Det vil sige at forsøge at finde en varig løsning for Tudsen, hvor børnehaven har hjemme i skoven.

Trine Dybjær har selv haft børn i skovbørnehave, og hun er ikke i tvivl om, at det er en tilbud, som man skal værne om.

"Skovbørnehaver har en kæmpe værdi af flere grunde. Jeg flyttede selv mine børn fra en stor institution, hvor der var enormt mange konflikter og stress. Der sker altså noget, når børnene kommer ud under åben himmel. Jeg kunne mærke på min egen søn, at han faldt helt til ro. En anden ting, der er helt fantastisk er, at man ikke får en masse legetøj serveret, så børnene bliver nødt til at bruge deres kreativitet. Der er en helt anden form for leg. Man må finde nogle pinde og så bruge fantasien. Det giver opfindsomhed og samarbejde. Det tror, jeg er utroligt sundt. Desuden er børnene mindre syge og bliver meget bedre til at passe på naturen," siger Trine Dybkjær, som håber, at forvaltningen vender tilbage med et anderledes beslutningsoplæg.

Vi følger sagen.