Se billedserie Børnene bliver afleveret og hentet her i dette aflukke ved Børnehuset Tudsen. Klokken 8 er der afgang til skoven, og klokken 15 går børnehaven hjem. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Forældre frygter vinterens komme i børnenes elskede skovbørnehave

Forældre fra børnehuset Tudsen og ikke mindst deres børn elsker deres skovbørnehave. Men rammerne man byder de små og deres pædagoger er ikke i orden, mener de

Rudersdal - 04. november 2020 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Det er en stor fornøjelse at bruge en lille del af arbejdsdagen en smuk, kold efterårsformiddag i Jægersborg Hegn, men efter en halv time begynder kulden alligevel at bide lidt i kinderne. Det er endda tørt i en ellers regnvåd uge.

Men journalister er også langt fra så hårdføre som de cirka 30 rollinger fra Børnehuset Tudsen i Nærum, som hver dag leger og lærer dagen væk i det fri. Året rundt og når det regner, blæser og sner.

De er vilde med skovbørnehavelivet, fortæller Stine Nommesen og Hille-Maike Holmgaard, som hver har en datter, som både kan finde rundt i skoven, snitte med dolk og finde salamandre.

"Hun elsker det. Nogle dage tænker jeg, at det er forfærdeligt vejr, og så skynder jeg mig ud for at hente hende, og så vil hun slet ikke med hjem," siger Hille-Maike Holmgaard.

Stine Nommesen supplerer:

"De er gladest, når de er i skoven. Når de før havde indedage, fik man et irriteret barn, som manglede overskud med hjem. Der havde simpelthen været for meget larm hele dagen. Ude i skoven, selvom de går flere kilometer rundt i dyrehaven, får man et glad, men træt barn hjem. Agnes er fysisk træt og sulten, men hun er glad og hun er rolig, hun er ikke stresset og irriteret," siger hun, som er mor til en femårig datter i børnehaven.

Ude hele dagen Selvom børnene nyder og trives med livet i skoven, så har de stadig brug for nogle bedre faciliteter derude.

Børnehuset Tudsen har fysisk "hjemme" på Fruerlund ved Ravnholm Skole i Nærum en halv times (børne-)gang fra skoven, så når børn og pædagoger først er kommet ud i skoven, må de klare sig med det skiftetøj, de har med i taskerne og det grej, legetøj, presenninger og bøger, som kan være i to hyndebokse, som de har lov at have stående derude. Resten skal pilles ned efter endt børnehavedag.

Alt foregår i det fri, både når de spiser og besørger, for sådan må det være, når der er så langt hjem.

Det har været rigtig fint i løbet af sommeren, men nu hvor vinteren nærmer sig er forældrene begyndt at blive bekymrede. På grund af coronaen har børnehavebørnene ikke lov at komme indenfor på Tudsen, for lokalerne er forbeholdt institutionens vuggestue. Så børnehavebørnene er ude hele dagen, nogle helt fra børnehaven åbner klokken 7 på Tudsen på Fruerlund til den lukker klokken 17.

"Det vil altså sige, at der er børn, der er udenfor i ti timer. Det er altså hårde vilkår. Især fordi de ikke længere kan lægge sig ned og slappe af. Det var ikke et problem i sommer, men nu er det slut. Både på grund af mudder, men også på grund af varmen. Jeg har selv været med herude en vinterdag, og hvis du står stille i en halv time, så er man gennemkold, uanset hvad man har på af tøj. Så du skal holde dig i gang, og det kan man altså ikke i så mange timer. Det kan man ikke forlange af nogen," siger Hille-Maike Holmgaard.

En spejderhytte eller en skurvogn Stine Nommesen er helt enig. Børnene vil og skal være i skoven, men så har de og personalet brug for rammerne til det.

"Det er så meget bedre for børnene at være her ude i skoven. Så giv os da nogle rammer, så de kan blive herude på børnenes præmisser. Sådan så der ikke er en halv times gang til nogle indendørs lokaler, som de endda ikke engang kan bruge for tiden. Gør det dog bedst muligt for børnene og lad dem være herude. Og så giv dem en lille spejderhytte eller byg et lille hus på en af kommunens grunde tæt på skoven. Eller giv dem dog bare en skurvogn," siger hun.

Begge forældre håber, Rudersdal Kommune, som netop nu er i gang med arbejdet med en masterplan for dagtilbudsområdet, vil hjælpe Tudsen med nogle bedre rammer tættere på skoven.

Det behøver ikke være dyrt eller omfattende, tværtimod.

"Det er ekstremt små krav, der bliver stillet. Man skal også tænke på, at det er pædagoger, der er herude hele dagen og børn uden toiletfaciliteter, uden varme, uden muligheden for lige at sætte sig ned, når det er koldt, fordi de skal holde sig i gang for at holde varmen. For hvis de skal gå ned til Tudsen, så er dagen i skoven slut. Men hvis de havde noget tættere på, en skurvogn, en hytte et eller andet, så ville man kunne gå ud igen. Så kunne man gå indenfor og få varmen og slappe af en times tid og lægge sig ned, og så kunne børnene gå ud og lege igen," siger Hille-Maike Holmgaard, som er en del af det forældreråd, som netop nu sidder og skriver høringssvar til kommunens masterplan.

Kommunen undersøger muligheder for skurvogn Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) kan godt forstå forældrenes bekymringer, specielt her i coronatiden:

"Der er ingen tvivl om, at det er en udfordrende tid, vi befinder os i, og hvor alle gør deres bedste for at sikre så god og normal en hverdag som muligt under de vanskelige forhold, der er lige nu. Vores medarbejdere yder en kæmpe indsats, og politisk er vi meget opmærksomme på, hvordan vi bedst muligt kan støtte dem i hverdagens arbejde."

Han afventer nu forældrebestyrelsens forslag om en langsigtet løsning, og vil ikke på forhånd love en "hensigtsmæssig og økonomisk ansvarlig langsigtet løsning, hvor afstanden på 900 meter fra Tudsen til skoven kan reduceres."

Men på den korte bane - med vinterens komme in mente - er kommunen i fuld gang.

"Lige nu er Skovbørnehaven i skoven hver dag, og det er korrekt, at der ikke er mulighed for læ for vind og regn i løbet af dagen, uden at skulle tilbage fra skoven til Tudsen. Jeg er bekendt med, at lederen fra Tudsen har spurgt til muligheden for opsætning af en skurvogn i nærheden af skoven. Spørgsmålet omkring etablering af skurvogne og telte undersøger vi helt generelt lige nu, fordi det flere steder i kommunen kan være relevant for vores dagtilbud. Kommunen må dog ikke uden videre opstille hverken skurvogne eller telte - sikkerheden skal være i orden, og der kan være krav om byggetilladelse eller tilladelse fra andre myndigheder. Men som sagt så er vi i gang med at undersøge mulighederne, for det afgørende er naturligvis, at vores dagtilbud også gennem vinteren kan have en god og tryg hverdag på trods af corona," siger Daniel E. Hansen.